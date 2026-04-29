Die Bundesliga-Rückkehr ist zum Greifen nah. Am Samstag kann Schalke aufsteigen. Warum ist der Traditionsclub wieder so gut?

Gelsenkirchen (dpa) – Mehr als 60.000 Menschen in der Arena, in den Kneipen oder vor dem heimischen Fernseher werden Hunderttausende Fans mitfiebern: Am Samstag will Fußball-Gigant FC Schalke 04 die langersehnte Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen.

Mit einem Sieg gegen Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr/Nitro und Sky) stünde das Comeback des Revierclubs 1071 Tage nach dem bis dato letzten Erstligaspiel fest. «Das lassen wir uns von keinem mehr nehmen. Wir lassen uns von keinem mehr aufhalten», sagte Trainer Miron Muslic.

Club mit riesiger Strahlkraft

Der 43-Jährige hat aus einem Krisenteam, das von den eigenen Anhängern verspottet wurde, binnen einer Saison einen aufstiegsreifen Spitzenreiter geformt. Drei Spieltage vor dem Saisonende liegt Schalke sieben Punkte vor dem Relegationsplatz. Die Bundesliga bekommt ziemlich sicher eine ihrer größten Attraktionen mit riesiger Strahlkraft zurück.

Mit mehr als 60.000 Zuschauern haben die Gelsenkirchener hinter Borussia Dortmund und dem FC Bayern auch als Zweitligist den dritthöchsten Zuschauerschnitt im deutschen Fußball. Auch bei den Vereinsmitgliedern liegt Schalke hinter den Münchnern und dem BVB auf Rang drei.

Ihre Wucht wollen die Schalker vor dem Düsseldorf-Spiel unter anderem mit einem großen Fanmarsch zeigen. Die Zeichen stehen auf Aufstiegsparty. Verantwortlich dafür sind gleich mehrere Schlüsselfiguren.

Muslic hat Schalke aus dem Krisenmodus geholt

Als Muslic den Revierclub im Sommer übernahm, hatte Schalke gerade eine furchtbare Saison hinter sich, die fast in der sportlichen Katastrophe geendet hätte. Bis in die Endphase der Spielzeit kämpften die Gelsenkirchener gegen den Absturz in die Drittklassigkeit. Seit dem Bundesliga-Abstieg 2023 war Schalke quasi von einer Krise in die nächste getaumelt. Fünf Trainer hatten es nicht geschafft, die Mannschaft dauerhaft zu stabilisieren. Muslic gelang das.

Der im heutigen Bosnien-Herzegowina geborene Coach verordnete den Schalkern einen neuen, aggressiven Spielstil mit klaren Prinzipien. Zwar spielt der S04 nicht unbedingt den schönsten Fußball der zweiten Liga. Der Erfolg gibt Muslic jedoch recht. «Jeder kennt seine Aufgabe, kämpft für den anderen und weiß, was der Plan ist», erklärte Abwehrspieler Mertcan Ayhan zuletzt.

Baumann tut Schalke gut

Wie Muslic hat sich auch die Einstellung von Frank Baumann als Sportvorstand als echter Glücksgriff erwiesen – und zwar auf mehreren Ebenen. Der frühere Nationalspieler tut dem chronisch aufgeregten Traditionsclub mit seiner ruhigen, sachlichen Art spürbar gut.

«Nach zwei Jahren Abstiegskampf in der zweiten Liga wäre es vermessen, von großen Zielen zu sprechen», sagte der 50-Jährige nach Amtsantritt. «Wir sollten demütig sein, realistisch sein.» Die bescheidene Herangehensweise zahlte sich aus.

Neuzugänge als Leistungsträger

Baumann hat die Mannschaft mit klugen Transfers unter komplizierten Bedingungen – Schalke ist nach wie vor hoch verschuldet – deutlich besser gemacht. Unter anderem Mittelfeldmotor Soufiane El-Faouzi und die Abwehrspieler Hasan Kurucay und Nikola Katic hoben die Qualität schon im Sommer deutlich an. Im Winter verstärkten Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic, Dribbelkünstler Adil Aouchiche und Ausnahmestürmer Edin Dzeko das Team noch einmal deutlich.

Vor allem die Dzeko-Verpflichtung erwies sich als echter Coup. Der 40 Jahre alte frühere Bundesliga-Torschützenkönig ist nicht nur als Name auf dem Trikot vieler Fans ein Hit. Dzeko, der zuletzt verletzt ausgefallen war, brachte das Angriffsspiel der Gelsenkirchener mit seiner individuellen Klasse auf ein neues Niveau. In acht Spielen erzielte er sechs Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Schlüsselspieler sind zudem der zuletzt treffsichere Kapitän Kenan Karaman und Torwart Loris Karius. Sie alle wollen am Samstag feiern.