Volle Konzentration auf Schalke. Edin Dzeko spielt nur noch einmal für Bosnien-Herzegowina. Der 40-Jährige ist Rekordspieler seines Landes.

Gelsenkirchen (dpa) – Edin Dzeko beendet seine Nationalmannschafts-Karriere in Bosnien-Herzegowina. Wie der 40 Jahre alte Stürmer von Schalke 04 in den Sozialen Netzwerken bekanntgab, wird er am 2. Oktober in der Nations League gegen Schweden sein «nächstes und finales Match für unsere Nationalmannschaft bestreiten». Dzeko ist Rekordspieler seines Landes und spielte bislang 151 Mal für Bosnien-Herzegowina. Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig schoss dabei 73 Tore.

Er habe das Gefühl, «dass die Zeit gekommen ist, zurückzutreten», schrieb Dzeko. «Manchmal habe ich mich gefragt, wann dieser Moment wohl kommen würde... Aber ich hätte nie gedacht, wie emotional ich mich fühlen würde, wenn ich diese Worte schreibe.»

Dzeko gab sein Debüt 2007 in der EM-Qualifikation gegen die Türkei (3:2). Für sein Land nahm er zuletzt an der WM in den USA, Mexiko und Kanada teil. Von 2007 bis 2010 spielte er für den VfL Wolfsburg und wurde in der Zeit deutscher Meister und Bundesliga-Torschützenkönig.

Im Januar war Dzeko nach Deutschland zum damaligen Zweitligisten Schalke 04 zurückgekehrt. Mit dem Revierclub stieg er in die Bundesliga auf und verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr.