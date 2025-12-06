Schalke-Keeper Karius teilt Hassnachrichten gegen Familie

Immer wieder erleben Profisportler Hass im Internet. Auch Schalkes Torwart ist betroffen - und wehrt sich.

Gelsenkirchen (dpa) – Torwart Loris Karius vom Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 hat nach dem 2:0 bei Fortuna Düsseldorf Hassnachrichten erhalten und diese öffentlich gemacht. «Normalerweise ignoriere ich solche Personen. Aber es ist traurig und geht deutlich zu weit, was manche Menschen bei Social Media von sich geben», schrieb der 32-Jährige in einer Instagram-Story, in der er eine der Nachrichten publik machte.

Ein Nutzer hatte Karius sowie dessen Familie demnach aufs Übelste beleidigt und der Tochter des Torwarts den Tod gewünscht.

Verein prüft rechtliche Schritte

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 prüft nach dpa-Informationen die Einleitung rechtlicher Schritte. Zuerst hatte die «Bild» darüber berichtet. Bereits im April 2024 hatten sich die Gelsenkirchener der Initiative «Wer hetzt, verliert» angeschlossen. In Nordrhein-Westfalen arbeitet die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime eng mit den Vereinen zusammen, um strafrechtlich relevante Kommentare konsequent zu verfolgen.