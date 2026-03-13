Es wird ernst für Zweitliga-Spitzenreiter Schalke: am Sonntag gegen Hannover, eine Woche später in Darmstadt. Da sind sie froh, dass Torwart Karius wieder fit ist und Stürmer Dzeko Entwarnung gibt.

Gelsenkirchen (dpa) – Loris Karius kehrt nach drei Spielen Pause wegen Rückenbeschwerden ins Tor des Fußball-Zweitligisten Schalke 04 zurück. Der 32-Jährige soll im Topspiel gegen Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wieder in der Startelf stehen. «Loris ist wieder fit und fühlt sich zu 100 Prozent bereit», sagte der Trainer Miron Muslic heute auf einer Pressekonferenz. «Dementsprechend wird er in die Startelf zurückkehren.»

Zuletzt hatte Ersatzkeeper Kevin Müller das Schalker Tor gehütet. Beim jüngsten 1:0-Sieg gegen Bielefeld blieben die Königsblauen erstmals seit sechs Spielen ohne Gegentor. «Kevin Müller hat seine Sache gut gemacht – aber Loris ist unser Stammtorwart», sagte Sportdirektor Youri Mulder im «Kicker».

Dzekos Einsatz nach Trainingspause nicht gefährdet

Torjäger Edin Dzeko, mit fünf Toren und drei Vorlagen binnen sieben Partien Schalkes Spieler der Stunde, hatte wegen Rückenproblemen unter der Woche kurz mit dem Training aussetzen müssen. «Edin hat aber am Donnerstag und Freitag wieder alles mitgemacht, er ist fit und gesund», sagte Muslic erleichtert.

Fünf Punkte Vorsprung hat der Tabellenführer Schalke vor dem Fünften Hannover. Am darauffolgenden Samstag gastieren die Gelsenkirchener beim Zweiten Darmstadt 98. Auch gegen die Verfolger SV Elversberg und SC Paderborn müssen die Schalker im April noch spielen – jeweils auswärts.

«Bei mir kribbelt es ständig», witzelte Muslic auf eine Frage zum anstehenden Programm. Er spüre vor jedem Spiel «Vorfreude und Anspannung».