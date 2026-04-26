Nach einer Aufholjagd beim direkten Verfolger in Paderborn jubelt Schalke über einen ganz wichtigen Sieg. Am kommenden Wochenende haben die Königsblauen nun den ersten Matchball zum Aufstieg.

Paderborn (dpa) – Der FC Schalke 04 hat beim direkten Verfolger SC Paderborn einen Riesenschritt in Richtung Bundesliga-Rückkehr gemacht. Beim Gipfeltreffen der 2. Bundesliga drehte die Mannschaft von Miron Muslic einen 0:2-Rückstand und gewann mit 3:2 (2:2). Drei Spieltage vor Saisonende haben die Königsblauen als Spitzenreiter sechs Punkte Vorsprung auf Paderborn und könnten am kommenden Samstag die Rückkehr ins Oberhaus perfekt machen.

Vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Paderborner Stadion trafen Laurin Curda (13. Minute) und Stefano Marino (26.) früh für die Hausherren unter Ralf Kettemann. Dejan Ljubicic (35.) und Adil Aouchiche (40.) glichen noch vor der Pause für Schalke aus, ehe erneut Ljubicic (83.) den Siegtreffer erzielte.

Schalke dreht Rückstand in fünf Minuten

Nach einem stärkeren Start der Schalker nutzte der SCP die erste Chance eiskalt: Curda traf per Volley sehenswert. Danach blieb Paderborn am Drücker und erhöhte durch Marino, der einen abgewehrten Ball von S04-Keeper Loris Karius ins Netz abstaubte. Doch innerhalb von nur fünf Minuten glich Schalke noch vor der Pause den Rückstand mit einem Doppelschlag aus.

Nach einer äußerst schnellen ersten Hälfte reduzierten beide Teams nach der Pause das Tempo merklich und lauerten auf Fehler des Gegners. Torabschlüsse blieben auf beiden Seiten lange Zeit aus. Doch nach einer Hereingabe der Schalker konnte Ljubicic nach einer misslungenen Klärungsaktion von Felix Götze trocken zum 3:2 einschieben. Schalke rettete den Vorsprung über die Zeit – und steht nun kurz vor dem ersehnten Bundesliga-Aufstieg.