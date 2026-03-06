Dzeko sei Dank: Schalke 04 legt im engen Aufstiegskampf der 2. Liga mit einem knappen Heimsieg vor. Der Stürmer-Star baut seine Quote weiter aus. Und für Bielefeld geht eine Negativ-Serie weiter.

Gelsenkirchen (dpa) – Der FC Schalke 04 ist der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga einen weiteren Schritt näher gekommen. Der Revierclub gewann mit 1:0 (1:0) gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld und baute die Tabellenführung in der 2. Liga aus. Der Vorsprung auf Rang vier beträgt aktuell fünf Punkte, die Konkurrenten spielen aber noch am Wochenende.

Wieder einmal war es Stürmer-Star Edin Dzeko, der für die Gastgeber vor 62.077 Zuschauer am Freitagabend in der ausverkauften Arena traf. Das Führungstor (15. Minute) war der fünfte Saisontreffer im vierten Heimspiel des Bosniers, der am 17. März bereits 40 Jahre alt wird.

Gute Paraden von Torhüter Kerksen

Dabei zeigten Bielefelder, die nach der dritten Pleite in Folge mitten im Abstiegskampf stecken, kein schlechtes Auswärtsspiel – jedoch konnten Joel Grodowski (3.) oder Jannik Rochelt (35.) Torhüter Kevin Müller nicht überwinden.

Dafür drängten die Schalker auf den zweiten Treffer, scheiterten aber mehrfach an Jonas Kersken. Beim Dzeko-Treffer nach einer Ecke agierte der Arminia-Torhüter noch unglücklich, anschließend bewahrte der 25-Jährige seine Mannschaft mit seinen Paraden gegen Adil Aouchich (42.), Kenan Karaman (45. +3/55.), Timo Becker und Dzeko (61.) sowie Moussa Sylla (90. + 5) vor einer höheren Niederlage.

Abseits statt Ausgleich

Während Schalke vorn Chancen liegen ließ, wäre den Bielefeldern in der Schlussphase beinahe der Ausgleich (81.) gelungen: Doch der vermeintliche Torschütze Grodowski stand beim Zuspiel von Roberts Uldrikis im Abseits.