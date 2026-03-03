Der SC Magdeburg kann gegen Barcelona vorzeitig den Gruppensieg in der Champions League erringen. Für Trainer Wiegert ist das darauffolgende Heimspiel noch wichtiger.

Magdeburg (dpa) – Der SC Magdeburg kann mit einem Sieg im Top-Duell gegen den FC Barcelona vorzeitig die Vorrundengruppe als Sieger abschließen. «Es ist fantastisch, um den Gruppensieg zu spielen», sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert vor dem Heimspiel gegen die Katalanen am Donnerstag (20.45 Uhr/Dyn). «Wir würden gerne Gruppensieger werden, weil wir uns das erarbeitet haben.»

Auch wenn beide Mannschaften bereits für das Achtelfinale qualifiziert sind, sieht Wiegert keinen Grund, nachzulassen. Zum eine habe seine Mannschaft eine Verantwortung gegenüber den Zuschauern, zum anderen «ist es eine Prestigefrage gegen Barcelona», sagte der Trainer, «wir sind gewillt, Spiele zu gewinnen.»

«Bundesliga unser täglich Brot»

Nach den Auswärtsspielen im polnischen Plock sowie in Kassel bei der MT Melsungen innerhalb von 48 Stunden hatte Wiegert seiner Mannschaft zwei Tage freigegeben, um mentale Energie wieder aufzuladen. «Jedes Break wichtig nach vier Tagen am Stück und zwei Spielen», sagte der 44-Jährige, der hofft, dass sich die bei den Familien aufgeladene Energie in den Spielen gegen Barcelona und am Sonntag gegen Hannover-Burgdorf (15.00 Uhr/Dyn) wieder entlädt.

Für Wiegert hat die Partie gegen die Recken aus der niedersächsischen Landeshauptstadt einen höheren Stellenwert als das Prestigeduell gegen Barcelona: «Egal, wie es gegen Barcelona läuft. Die Bundesliga ist unser täglich Brot, in der wir uns dann für Spiele wie gegen Barcelona qualifizieren müssen. Hannover ist von Wertigkeit höher gerankt als Barcelona.»