Sandra Hüller: Kino am Morgen ist fantastisch

Als international gefragte Schauspielerin mit durchgetakteten Tagen sucht sich Sandra Hüller für eigene Kinobesuche auch mal Alternativen. Ein Angebot in Japan hat sie überzeugt.

Braunschweig (dpa) – Schauspielerin Sandra Hüller (47, «Anatomie eines Falls») empfiehlt Kinobesuche am Morgen. Sie sei jüngst in Japan in einer Vorführung um 8.00 Uhr morgens gewesen, berichtete Hüller beim Filmfest in Braunschweig. «Das fand ich fantastisch», sagte sie.

Die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin plädierte dafür, Film-Matinees nicht nur auf das Wochenende zu begrenzen. «Macht einfach das Ding früher auf», sagte Hüller. Abends sei es für viele oft schwer. «Ich finde Kino zu anderen Tageszeiten auch gut».

Die im thüringischen Suhl geborene Schauspielerin drehte zuletzt mit Tom Cruise und Ryan Gosling. Für «Anatomie eines Falls» wurde Hüller für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. In Braunschweig erhielt sie vor wenigen Tagen für ihre Verdienste um die europäische Filmkultur den Hauptpreis.