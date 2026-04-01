Der frühere Sunrise-Avenue-Sänger Samu Haber feiert seinen 50. Geburtstag auf der Bühne. Was der Finne über das Älterwerden, besondere Geschenke und seine Pläne im Kampfsport verrät.

Berlin (dpa) – Der finnische Sänger Samu Haber, der am Donnerstag 50 Jahre alt wird, hat keine Probleme mit seinem Alter. «Der einzige Nachteil ist, dass man ein Jahr näher am Tod ist oder dabei, keinen Spagat mehr machen zu können am Abend», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Aber so geht es ja allen, wir sitzen im gleichen Boot.»

Der in Helsinki geborene Musiker wurde Mitte der 2000er Jahre als Frontmann der finnischen Rockband Sunrise Avenue («Fairytale Gone Bad», «Hollywood Hills») bekannt und feierte in Deutschland große Erfolge. 2013 coachte er erstmals Talente in der Musikshow «The Voice of Germany» – ohne zuvor Deutsch sprechen zu können.

«Ich bin sehr glücklich mit meinem Leben bislang und hoffe, dass ich noch viele, gesunde Jahre habe, in denen ich diesen Planeten und das Leben weiter erkunden kann», sagte Haber weiter.

Dieses Geschenk wünscht sich Haber von seinen Fans

An seinem runden Geburtstag gibt der Sänger ein Konzert in Berlin, zu dem auch sehr viele Freunde und seine Eltern anreisen werden. Welche Geschenke sollen ihm Fans auf die Bühne werfen? «Unterwäsche ist immer toll, dann fühlst du dich jung», antwortete Haber lachend. «Am besten lange Unterhosen für den Winter.»

Für die Zukunft wünscht sich der begeisterte Kampfsportler einen zweiten schwarzen Gürtel in Jiu-Jitsu. Außerdem werde er sehr wahrscheinlich bei der Europameisterschaft in Jiu-Jitsu antreten.