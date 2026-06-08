Bei der Europameisterschaft im Triathlon liegen auf einmal Metallspäne auf der Straße. Das führt zu mindestens einem folgenreichen Sturz und mehreren defekten Rennrädern. Was steckt dahinter?

Hamburg (dpa) – Nach einem mutmaßlichen Sabotage-Akt bei der Ironman-EM in Hamburg ermittelt der Staatsschutz des Landeskriminalamtes unter anderem wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung in mehreren Fällen. Das gab die Hamburger Polizei einen Tag nach der Triathlon-Großveranstaltung bekannt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen haben Unbekannte auf mehreren Straßen im Stadtteil Kirchwerder kleine Metallspäne auf die Fahrbahn gestreut. Zahlreiche Rennräder wurden bei der Fahrt durch diesen Teil der Strecke beschädigt.

Teilnehmer stürzt und muss ins Krankenhaus

Nach Angaben der Polizei ist auch mindestens ein 29-jähriger Ironman-Teilnehmer in diesem Abschnitt gestürzt, erlitt dabei eine Fraktur und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ob die Reifenschäden auch die Ursache für den Sturz waren, «ist Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen», wie es in der Mitteilung heißt.

Die Hamburger Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die in Kirchwerder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Das gelte auch für die Zeit am Abend und in der Nacht vor dem Rennen.