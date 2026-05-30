Finalturnier der Bundesliga
Saarbrücken gegen Düsseldorf: Tischtennis-Traumfinale steht
Fan Zhendong vom 1. FC Saarbrücken
Der Superstar der Bundesliga: Fan Zhendong vom 1. FC Saarbrücken.
Tom Weller. DPA

Die beiden besten deutschen Tischtennis-Teams bestreiten auch das Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Saarbrücken und Düsseldorf taten sich aber im Halbfinale des Final4-Turniers sehr schwer.

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Frankfurt/Main (dpa) – Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken und der deutsche Rekordmeister Borussia Düsseldorf haben das Endspiel um die nationale Tischtennis-Meisterschaft erreicht. Beim Final4-Turnier der Bundesliga in Frankfurt am Main gewann der Titelfavorit Saarbrücken sein Halbfinale gegen Werder Bremen nach zwei Siegen des chinesischen Olympiasiegers Fan Zhendong mit 3:1. Die Düsseldorfer schlugen den TTC Schwalbe Bergneustadt erst nach dem Entscheidungs-Doppel mit 3:2.

Das Finale beginnt am Sonntag um 13.00 Uhr (Dyn). Die Saarbrücker wollen dann nach dem Gewinn von Champions League und Pokal das Triple perfekt machen. Der 34-malige Meister Düsseldorf holte den Titel in den vergangenen zwölf Monaten neunmal.

Gegen Außenseiter Bergneustadt drohte dem Ex-Club von Timo Boll aber ein überraschendes Aus. Die Borussia lag mit 1:2 zurück. Zudem führte Bergneustadts deutscher Nationalspieler Benedikt Duda im vierten Match gegen Düsseldorfs Schweden Anton Källberg bereits mit 2:0 Sätzen. Der Rekordmeister drehte dieses Halbfinale aber noch.

© dpa-infocom, dpa:260530-930-151706/1

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