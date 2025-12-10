S-Bahnverkehr rollt nach Weichenreparatur

Nach erheblichen Störungen rollt der S-Bahnverkehr in und um Frankfurt wieder. Eine defekte Weiche funktioniert wieder.

Frankfurt/Main (dpa) – Nach einer Störung bei den S-Bahnen rollt der Verkehr in und um Frankfurt wieder planmäßig. Die Weichenstörung sei in der Nacht behoben worden, sagte ein Sprecher der Bahn am Morgen. Wegen der ausgefallenen Weiche zwischen Messe und Galluswarte war es am Dienstag zu erheblichen Einschränkungen gekommen. Die S3, S4, S5 und S6 waren betroffen. Züge mussten umgeleitet werden, Pendler auf Ersatzbusse ausweichen. Die S3 fiel komplett aus.

Ein Weichenteil musste der Bahn zufolge extra angefertigt werden. Die ließ sich nicht mehr bewegen. Der Grund soll einem Bahnsprecher zufolge vermutlich Verschleiß sein. Auf den betroffenen Strecken sind der Bahn zufolge täglich mehrere Zehntausend Menschen unterwegs.