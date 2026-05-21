Ein tragischer Vorfall überschattet das letzte Saisonspiel der Rostocker in Saarbrücken. Kurz vor dem Spielende stürzt ein Fan einige Meter in die Tiefe. Jetzt ist er tot.

Saarbrücken (dpa) – Fünf Tage nach seinem Sturz von der Tribüne während der Partie beim 1. FC Saarbrücken ist ein Fan von Fußball-Drittligist Hansa Rostock gestorben. Zuvor sei der Mann mehrere Tage in einer Saarbrücker Klinik auf einer Intensivstation versorgt worden, teilte die Polizei mit.

Der 37-Jährige war den Angaben zufolge während des Drittligaspiels am vergangenen Samstag etliche Meter in die Tiefe gefallen. Er habe dabei lebensgefährliche Verletzungen unter anderem am Kopf erlitten. Laut Polizei ereignete sich der tragische Vorfall im Ludwigsparkstadion kurz vor Spielende. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Sturzes.