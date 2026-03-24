Unfälle
Rollerfahrer stirbt zwei Tage nach Unfall in Klinik
Notruf 112
Nach dem Unfall ist der Senior ansprechbar gewesen. (Symbolbild)
Patrick Seeger. DPA

«Leichte Kollision» mit schweren Folgen: Nach einem Unfall gehen Sanitäter erst einmal nur von leichten Verletzungen eines Rollerfahrers aus. Doch zwei Tage später stirbt er im Krankenhaus.

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Lörzweiler (dpa) – Ein Rollerfahrer ist im Kreis Mainz-Bingen von einem Auto angefahren worden und zwei Tage später im Krankenhaus an seinen inneren Verletzungen gestorben. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben bereits am Samstag in Lörzweiler, einem kleinen Ort unweit der hessischen Landesgrenze. Ein Autofahrer soll dem 81-Jährigen dort die Vorfahrt genommen und ihn mit seinem Wagen erfasst haben. Die Polizei sprach von einer «leichten Kollision», nach der er von seinem Roller gestürzt sei. Nach dem Unfall sei der Mann ansprechbar gewesen und von den Sanitätern als leicht verletzt eingestuft worden. Am Montag starb er dann jedoch im Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:260324-930-856969/1

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Verkehr

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