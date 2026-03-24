Lörzweiler (dpa) – Ein Rollerfahrer ist im Kreis Mainz-Bingen von einem Auto angefahren worden und zwei Tage später im Krankenhaus an seinen inneren Verletzungen gestorben. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben bereits am Samstag in Lörzweiler, einem kleinen Ort unweit der hessischen Landesgrenze. Ein Autofahrer soll dem 81-Jährigen dort die Vorfahrt genommen und ihn mit seinem Wagen erfasst haben. Die Polizei sprach von einer «leichten Kollision», nach der er von seinem Roller gestürzt sei. Nach dem Unfall sei der Mann ansprechbar gewesen und von den Sanitätern als leicht verletzt eingestuft worden. Am Montag starb er dann jedoch im Krankenhaus.

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