Nach drei Unentschieden in Serie steht Bayer Leverkusen unter Druck. Trotz durchwachsener Ergebnisse setzt Sportchef Rolfes weiter auf Trainer Hjulmand. Warum er auf eine Trendwende hofft.

Leverkusen (dpa) – Trotz drei Unentschieden in Serie und des aktuellen Rückstands auf die Champions-League-Plätze hat Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes Trainer Kasper Hjulmand vorerst eine Jobgarantie gegeben.«Ein Trainerwechsel ist kein Szenario, mit dem wir uns beschäftigen», sagte Rolfes der «Bild». «Für uns ist klar: Wir wollen in dieser Konstellation erfolgreich sein. Es bieten sich noch immer alle Chancen, unser Saisonziel zu erreichen.»

Mehrere Führungen verspielt

Die Werkself droht als Tabellensechster die angestrebte Champions-League-Qualifikation zu verpassen. Vier Punkte trennen Bayer 04 derzeit von Rang vier, nachdem zuletzt dreimal in Folge Führungen verspielt wurden. Das 3:3 zuletzt nach einer 2:0-Führung beim abstiegsbedrohten 1. FC Heidenheim müsse «unser Weckruf» sein, forderte Rolfes, «damit wir es unter dem Druck wieder schaffen, unsere Spiele von der ersten bis zur letzten Minute durchzuziehen».

Nach der Länderspielpause trifft Leverkusen an den verbleibenden sieben Spieltagen unter anderem noch auf die direkten Konkurrenten RB Leipzig und den VfB Stuttgart. «In Momenten, in denen wir unter maximalem Druck standen, haben wir es schon geschafft, unsere Leistung konstant und bis zum Ende abzurufen. In Lissabon (1:0 bei Benfica; d. Red.), in Manchester (2:0 bei City; d. Red.), auch in einigen Bundesliga-Spielen», betonte Rolfes.