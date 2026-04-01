Nach dem Konzertfilm folgt das Biopic: Roland Kaiser verrät stolz, dass seine Geschichte verfilmt wird. Der Titel steht schon fest.

Münster (dpa) – Roland Kaisers Lebensgeschichte wird verfilmt. «Ja, es ist wahr! Meine Geschichte kommt ins Kino», schrieb der Schlagersänger auf Instagram. Die Filmbiografie trage den Titel «Roland». «Ich freue mich sehr darüber und bin unendlich stolz», so der 73-Jährige. Nähere Informationen zum Film gab es zunächst nicht.

Der Sänger war erst im vergangenen Jahr in den Kinos zu sehen mit dem Konzertfilm «50 Jahre Roland Kaiser – Ein Leben für die Musik». In der Dokumentation gab Kaiser Einblicke in sein Leben und den Touralltag.