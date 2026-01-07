Rönnow vor Fischer-Rückkehr: «Hat großen Status im Verein»

Berlin (dpa/bb) – Union-Keeper Frederik Rönnow freut sich auf das Wiedersehen mit Förderer Urs Fischer am Wochenende. «Ich hatte hier eine sehr gute Zeit mit ihm. Er hat im ganzen Verein einen großen Status», sagte der Däne. Fischer, der als Trainer bei Union zwischen 2018 und 2023 große Erfolge feierte, machte Rönnow 2022 zu seiner Nummer eins. Am Samstag kehrt der Schweizer als Coach von Tabellen-Schlusslicht Mainz 05 erstmals zurück ins Stadion An der Alten Försterei.

«Ich freue mich, dass er wieder zurück in der Bundesliga ist. Am Ende spielen wir 90 Minuten und dann hoffe ich natürlich, dass wir die drei Punkte mitnehmen», sagte Rönnow. Das Vertrauen, dass Fischer ihm gegeben habe, sei sehr wichtig gewesen. «Ich habe mit Urs und seinem Trainerteam Conference League, Europa League und Champions League gespielt. Wir waren echt erfolgreich in dieser Zeit und das war eine schöne Zeit natürlich, aber jetzt sind wir auch weiter und ich finde, wir sind auch im Moment auf einem guten Weg.»

Fischers Stil: Bekannt, aber erfolgreich

Trotzdem wird es ein ganz besonderes Spiel werden. Fischer und der Club trennten sich nach einer langen Negativserie einvernehmlich. Von den Fans und der Mannschaft wurde er emotional verabschiedet.

Dass der Spielstil des Schweizers für die Eisernen kein großes Geheimnis ist, sieht Rönnow nicht als großen Vorteil. «Auch in der Zeit mit Urs wussten die Gegner, was zu erwarten war, aber wir waren trotzdem sehr erfolgreich. Er hat natürlich eine klare Struktur, wie er Fußball spielen will. Darauf müssen wir uns vorbereiten, um erfolgreich zu sein», sagte der 33-Jährige.