Washington
Richter hebt Trumps Ausschluss von US-Medien vorerst auf

Die US-Regierung muss den Journalisten der Sender CNN, MS NOW sowie des Nachrichtenportals «Politico» vorerst wieder Zugang zum Weißen Haus gewähren. Ein Bundesrichter kippte den von US-Präsident Donald Trump verfügten Ausschluss der drei Medien.

Washington (dpa) – Begründung des Gerichts

© dpa-infocom, dpa:260924-99-742528/1

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