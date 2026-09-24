Richter hebt Trumps Ausschluss von US-Medien vorerst auf

WashingtonRichter hebt Trumps Ausschluss von US-Medien vorerst aufdpa24.09.2026, 07:45 UhrDie US-Regierung muss den Journalisten der Sender CNN, MS NOW sowie des Nachrichtenportals «Politico» vorerst wieder Zugang zum Weißen Haus gewähren. Ein Bundesrichter kippte den von US-Präsident Donald Trump verfügten Ausschluss der drei Medien.Washington (dpa) – Begründung des Gerichts© dpa-infocom, dpa:260924-99-742528/1 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterJustizPolitik