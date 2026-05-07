Deutschlands größte Rüstungsschmiede Rheinmetall wächst und wächst. Seit kurzem ist der Panzerbauer auch Schiffsbauer. Nun nimmt er die nächste Werft ins Visier.

Düsseldorf (dpa) - Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und der politischen Unstimmigkeiten mit den USA kann der Rüstungskonzern Rheinmetall weiter deutlich zulegen. Die zuvor steile Wachstumskurve wird allerdings flacher, wie Unternehmenszahlen zum Jahresauftakt-Quartal zeigen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres wuchsen der Umsatz um acht Prozent auf 1,9 Milliarden Euro und das operative Ergebnis um 17 Prozent auf 224 Millionen Euro. Der Zuwachs lag zwar auf einem hohen Niveau, er war aber deutlich schwächer als im ersten Quartal 2025. Damals konnte die Firma im Umsatz und Ergebnis noch um jeweils etwa die Hälfte zulegen.

Konzernchef Armin Papperger zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung. «Wir konnten uns gegenüber dem sehr erfolgreichen Vorjahresquartal weiter steigern», sagte er. «Insbesondere für das zweite Quartal 2026 erwarten wir ein stärkeres Wachstum beim Umsatz und beim Auftragseingang, wo wir mit großvolumigen Beauftragungen im Marine- sowie im Fahrzeugbereich rechnen.»

In der zweiten Jahreshälfte sollen die Geschäfte noch kräftiger anziehen, dann möchte die Firma fast zwei Drittel des Jahresumsatzes machen (64 Prozent). «Wir wachsen stark», versicherte Papperger Finanzanalysten bei einer Telefonkonferenz.

Schiffsbauer greift nach der nächsten Werft

Rheinmetall stellt seit kurzem auch Schiffe her, unlängst wurde die Marinesparte der Bremer Werften-Gruppe Lürssen hinzugekauft. Deren Geschäftszahlen werden seit März in die Rheinmetall-Zahlen reingerechnet, in dem Monat steuerte die neue Marinesparte einen Umsatz von 77 Millionen Euro bei.

Bei den früheren Lürssen-Werften soll es aber nicht bleiben, vielmehr soll eine weitere Werft hinzukommen: Rheinmetall hat ein unverbindliches Angebot zur Übernahme des Kieler Werftenunternehmens German Naval Yards abgegeben. Diese Firma mit rund 400 Beschäftigten gehört bislang zur französischen Werftengruppe CMN Naval. Man wolle seine Werftkapazitäten erweitern, sagte Konzernchef Papperger. Nun beginne eine Datenanalyse («Due Diligence»), um danach gegebenenfalls ein verbindliches Angebot abzugeben.

Für German Naval Yards interessiert sich auch Konkurrent TKMS, dieser hat ebenfalls bereits ein Angebot abgegeben. Der U-Boot-Bauer TKMS und German Naval Yards teilen sich eine Werftfläche in Kiel.

Management bestätigt Jahresziel

Am positiven Ausblick für das Gesamtjahr hält das Rheinmetall-Management fest. Der Jahresumsatz soll um etwa die Hälfte steigen und die Geschäfte sollen profitabler werden. Der Verwaltungssitz der Waffenschmiede ist in Düsseldorf und sein größtes Werk im niedersächsischen Unterlüß, wo mehr als 4000 Menschen für die Firma tätig sind.

Rheinmetall stellt Panzer, Munition, Militärlastwagen, Flugabwehrsysteme, eine digitalisierte Infanterie-Schutzausstattung, Drohnen und Schiffe her - damit versteht sich die Firma als sogenannter Komplettanbieter, der alle Militärstreitkräfte beliefern kann. In Neuss soll dieses Jahr die Produktion von Satelliten beginnen, deren Aufklärungsbilder an die Bundeswehr und andere Nato-Streitkräfte verkauft werden. Das Unternehmen hat rund 34.000 Beschäftigte. Die Angestellten des zivilen Bereichs - also die Herstellung von Autoteilen - sind hierbei bereits rausgerechnet, da der Bereich zum Verkauf steht. Auch im veröffentlichten Umsatz ist die Kfz-Sparte nicht mehr drin.

Mitteilung von Rheinmetall