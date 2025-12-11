Rhein wieder frei – festgefahrenes Schiff befreit

Nebel und wenig Tageslicht: Die Bergung eines Schiffs auf dem Rhein war anspruchsvoll. Doch Einsatzkräfte fanden eine Lösung.

Oestrich-Winkel (dpa/lhe) – Ein mit Kies beladenes Schiff, das sich auf dem Rhein festgefahren hatte, hat seine Fahrt fortsetzen können. Zuvor musste ein Teil der Ladung umgeladen werden, teilt die Polizei mit. Anschließend wurde das Schiff in tieferes Wasser gezogen, was nach mehreren Versuchen gelang. Es war den Angaben zufolge überladen.

Während der Bergungsarbeiten war die Schifffahrt im betroffenen Abschnitt des Flusses bei Oestrich-Winkel gesperrt worden. Frühe Dunkelheit und zeitweise dichter Nebel hatten die Arbeiten den Angaben zufolge erschwert. Das Schiff hatte sich am vergangenen Samstag (6. Dezember) festgefahren.