Reus begleitet BVB-Spiel als Experte bei DAZN

Marco Reus kehrt als Experte bei DAZN an den BVB-Rasen zurück. Wie der Streamingdienst sein Engagement am Spielfeldrand plant.

Dortmund (dpa) – Der langjährige BVB-Profi Marco Reus wird beim Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen FK Bodö/Glimt als Co-Experte für den Streamingdienst DAZN im Einsatz sein. Der 36-Jährige werde das Team am Spielfeldrand sowohl vor der Partie als auch in der Nachberichterstattung mit seinen fachlichen Einschätzungen unterstützen, teilte der Anbieter mit.

Die Übertragung des sechsten Vorrundenspiels der Fußball-Königsklasse beginnt am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr, Anstoß ist um 21.00 Uhr. Ob weitere Experten-Einsätze von Reus geplant sind, sei aktuell noch nicht absehbar, teilte DAZN auf dpa-Anfrage mit.

Reus nutzt MLS-Pause

Reus spielte von 2012 bis 2024 beim BVB, gewann mit dem Club 2017 und 2021 den DFB-Pokal. Im August 2024 wechselte der Mittelfeldspieler in die MLS zu Los Angeles Galaxy, mit denen er die zuletzt abgeschlossene Saison auf Platz 14 der Western Conference beendete und die Playoffs verpasste.

Der ehemalige Kapitän der Schwarzgelben ist nicht der erste TV-Experte mit BVB-Vergangenheit. In den vergangenen Jahren waren unter anderem bereits Jürgen Klopp, Matthias Sammer, Mats Hummels und Roman Weidenfeller am Spielfeldrand bei verschiedenen Sendern als Experten im Einsatz.