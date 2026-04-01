Wal vor Wismar Rettungsversuche für Wal vor Wismar werden eingestellt dpa 01.04.2026, 03:03 Uhr

i Der Buckelwal lag zuletzt vor der Insel Poel. (Archivbild) Stefan Sauer. DPA

Die Rettungsversuche für den vor Wismar erneut gestrandeten Buckelwal werden eingestellt. Das Tier solle an seinem jetzigen Liegeplatz in Ruhe gelassen werden, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD), der von einem sehr emotionalen Tag sprach.

Wismar (dpa) - Die Rettungsversuche für den vor Wismar erneut gestrandeten Buckelwal werden eingestellt. Das Tier solle an seinem jetzigen Liegeplatz in Ruhe gelassen werden, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD), der von einem sehr emotionalen Tag sprach. © dpa-infocom, dpa:260401-930-892992/4







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