Hamburg (dpa) - Wegen eines Kabelschadens wird der Zugverkehr am Hamburger Hauptbahnhof voraussichtlich bis mindestens Donnerstagmorgen beeinträchtigt sein. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Der Schaden wurde nach Angaben eines Sprechers nach derzeitigem Stand bei Bauarbeiten verursacht.

Die Bundespolizei hatte der dpa zuvor bereits auf Anfrage mitgeteilt, dass es keine Hinweise auf eine Straftat gebe. Wegen des Schadens ist der Zugverkehr am wichtigen Knotenpunkt seit dem Nachmittag stark beeinträchtigt.

Züge des Fernverkehrs wenden demnach teilweise vorzeitig in Hamburg-Harburg. Bahnreisende werden gebeten, sich vor Antritt der Fahrt im Internet oder im DB-Navigator zu informieren. Die Züge des Fernverkehrs aus und in Richtung Süden demnach nur noch im Stundentakt und nur bis beziehungsweise ab Hamburg-Harburg. Der Betrieb der S-Bahn ist demnach nicht beeinträchtigt.

Auch in Köln zwischenzeitlich Probleme im Fernverkehr

Techniker seien bereits vor Ort und arbeiteten an der Reparatur, hieß es. Der Hamburger Hauptbahnhof ist einer der größten Bahnhöfe in Deutschland. Laut Bahn verkehren auf 14 Gleisen täglich mehr als 800 Züge des Fern- und Nahverkehrs und mehr als 1.200 S-Bahnen.

Auch im Raum Köln kam es zwischenzeitlich zu vielen Verspätungen und Zugausfällen. Nach einer Stellwerksstörung mit Auswirkungen auf den Bahnverkehr rund um Köln fahren die Züge im Fernverkehr am Abend aber wieder problemlos. Lediglich im Nahverkehr komme es weiterhin zu leichten Verspätungen, teilte ein Bahnsprecher mit.