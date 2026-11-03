Rente
Renten steigen voraussichtlich um über vier Prozent

Die Bezüge der über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner steigen zum 1. Juli 2027 voraussichtlich erneut um mehr als vier Prozent. Nach einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Bericht geht die Regierung von einer Anhebung um 4,1 Prozent aus. Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Mittwoch) berichtete zuerst darüber.

Berlin (dpa) – Die Bezüge der über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner steigen zum 1. Juli 2027 voraussichtlich erneut um mehr als vier Prozent. Nach einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Bericht geht die Regierung von einer Anhebung um 4,1 Prozent aus. Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Mittwoch) berichtete zuerst darüber.

© dpa-infocom, dpa:261103-99-157445/1

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