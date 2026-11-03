Rente Renten steigen voraussichtlich um über vier Prozent dpa 03.11.2026, 16:00 Uhr

Die Bezüge der über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner steigen zum 1. Juli 2027 voraussichtlich erneut um mehr als vier Prozent. Nach einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Bericht geht die Regierung von einer Anhebung um 4,1 Prozent aus. Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Mittwoch) berichtete zuerst darüber.

Berlin (dpa) – Die Bezüge der über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner steigen zum 1. Juli 2027 voraussichtlich erneut um mehr als vier Prozent. Nach einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Bericht geht die Regierung von einer Anhebung um 4,1 Prozent aus. Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Mittwoch) berichtete zuerst darüber. © dpa-infocom, dpa:261103-99-157445/1







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