Mit einem Sieg wären Hannover 96 und die SV Elversberg dem Aufstieg ein Stück näher gekommen. Die beiden Teams spielen unentschieden. Ein Team kann damit besser leben.

Hannover (dpa) – Hannover 96 und die SV Elversberg haben einen großen Schritt im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Niedersachsen und Saarländer trennten sich im Topspiel des 28. Spieltages 1:1 (1:0).

Der Elversberger Maximilian Rohr (20.) hatte die Gastgeber nach einem scharfen Pass von Hannover Noel Aseko durch ein Eigentor in Führung gebracht. Lukas Petkov (56.) gelang per Foulelfmeter nach der Pause der Ausgleich für die Gäste und bescherte seinem Trainer Vincent Wagner an dessen 40. Geburtstag immerhin noch einen Punkt.

Durch das Remis blieb Hannover 96 auf dem fünften Tabellenplatz und hat weiter zwei Zähler Rückstand auf die Elversberger, die auf dem Relegationsplatz drei rutschten.

Hannover 96 in der ersten Halbzeit besser

Die Gastgeber waren zu Beginn überlegen. Die Elversberger standen lange sicher in der Abwehr und versuchten es mit wenigen Kontern. Um in Führung zu gehen, benötigte Hannover das Eigentor von Rohr. Bis dahin hatten die Niedersachsen ebenso wie die Gäste keine klaren Chancen.

Erst mit der Führung erspielten sich die Niedersachsen mehrere Möglichkeiten und hätten vor der Pause die Führung ausbauen können. Eine der besten hatte ausgerechnet erneut Rohr (43.), doch sein Torwart Nicolas Kristof verhinderte das zweite Eigentor des Elversbergers an diesem Tag.

Verdienter Ausgleich für die Gäste

In der zweiten Halbzeit blieb Hannover zunächst dominant. Dann kam der Rückschlag: Aseko foulte Elversbergs Immanuel Pherai. Petkov verwandelte sicher zu seinem zehnten Saisontor. In der Folgezeit drängten beide Mannschaften noch auf den Siegtreffer. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff verflachte die Partie – bis Benjamin Källman kam: In der 87. Minute verfehlte er bei der besten Chance in der Halbzeit zwei das Tor nur um wenige Zentimeter.