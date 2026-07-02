Bazoumana Touré gilt als einer der schnellsten Stürmer der Bundesliga. Warum das Toptalent vor dem Absprung in Hoffenheim steht.

Zuzenhausen (dpa) – Hoffenheims Flügelflitzer Bazoumana Touré steht laut Berichten des TV-Senders Sky und des «Kicker» vor einem Wechsel zu Newcastle United. Die Ablösesumme für den WM-Teilnehmer der Elfenbeinküste soll rund 50 Millionen Euro betragen – der 20-Jährige wäre damit ein Rekordtransfer der TSG.

Touré soll in Kürze den Medizincheck beim englischen Premier-League-Club absolvieren und einen Fünfjahresvertrag erhalten. Er wäre in Newcastle Teamkollege des deutschen Nationalspielers Nick Woltemade.

Tourés Vertrag beim nordbadischen Fußball-Bundesligisten läuft zwar noch bis 2029 und enthält nach dpa-Informationen keine Ausstiegsklausel. Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker hatte indes schon länger angedeutet, dass der Angreifer ein Verkaufskandidat sei.

Einst für neun Millionen gekommen

Bisher teuerster Transfer der Hoffenheimer war Joelinton, der 2019 ebenfalls aus dem Kraichgau zu Newcastle gewechselt war. Damals war von einer Ablöse in Höhe von 43,5 Millionen Euro die Rede.

Touré war im Februar 2025 mit damals 18 Jahren von Hammarby IF aus Schweden gekommen – für etwa 9 Millionen Euro Ablöse. In der abgelaufenen Saison absolvierte er – trotz seiner Teilnahme am Afrika Cup – 30 Spiele und sammelte 17 Scorerpunkten (fünf Tore und zwölf Vorlagen).

Bei der WM stand er beim Sieg gegen Ecuador in der Startelf, saß bei der Niederlage gegen Deutschland auf der Bank und kam beim Aus im Sechzehntelfinale gegen Norwegen nur auf einen späten Kurzeinsatz.