Carlotta Wamser unterschreibt bei Manchester City einen Vertrag bis Sommer 2030. Berichten zufolge wird für den Wechsel aus Leverkusen eine Rekordablöse fällig.

Leverkusen (dpa) – Fußball-Nationalspielerin Carlotta Wamser verlässt Bayer Leverkusen und wechselt in die englische Women's Super League zu Manchester City. Die 22-Jährige hat in England einen Vertrag bis Sommer 2030 unterschrieben, wie ihr neuer Club mitteilte.

«Ich habe das Gefühl, dass ich den nächsten Schritt in meiner Karriere brauche, und ich glaube, dass ich mich hier als Spielerin sehr gut weiterentwickeln kann», sagte Wamser nach der Vertragsunterzeichnung. «Ich mag die Herausforderung, daher denke ich, dass der Wechsel nach Manchester im Moment der richtige Schritt für mich ist.»

DFB-Durchbruch unter Wück

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zahlt City eine Rekordablöse inklusive Bonuszahlungen von 650.000 Euro an die Werkself. Damit wäre Wamser die teuerste Spielerin in der Geschichte der Frauen-Bundesliga. Als bisher teuerster Transfer gilt der Wechsel von Lisa Baum, die im Juli Berichten zufolge für 600.000 Euro von RB Leipzig zum FC Arsenal gewechselt war.

Bei ihrem neuen Club trifft die 22-Jährige mit Rebecca Knaak und Sydney Lohmann auf zwei Teamkolleginnen aus der Nationalmannschaft. Wamser war im Mai 2025 von Eintracht Frankfurt zu Bayer Leverkusen gewechselt. Bei der darauffolgenden Europameisterschaft im Sommer 2025 in der Schweiz schaffte die Außenverteidigerin ihren Durchbruch unter Bundestrainer Christian Wück. Für das DFB-Team absolvierte sie bisher 14 Länderspiele.