Disney begeistert alle Zwischen Millennium-Falke und Märchenschloss Marian Ristow 16.10.2026, 18:00 Uhr

i Ja, er ist es wirklich – oder zumindest der einzig bekannte Nachbau in Originalgröße. Der berühmte Millenium-Falke, mit dem Han Solo und Chewbacca ihre Abenteuer erleben. Marian Ristow

Orlando. Tauchen Sie ein in eine Welt, wo Träume Wirklichkeit werden: von den Weiten der Star-Wars-Galaxie bis zum Zauber des Cinderella-Schlosses. Doch wo anfangen? Ein Besuch, der Sie sprachlos zurücklässt – und mehr als nur einen Tag braucht!

Wer in Orlando aus dem Shuttle steigt und wenig später vor dem berühmten Millennium-Falken steht, der braucht einen Moment, um sich zu orientieren. Wo bin ich hier eigentlich? Entweder träumt man oder man befindet sich in Galaxy’s Edge, einer rund fünf Hektar großen Welt, in der sich die Grenzen zwischen Themenpark und Filmkulisse bewusst auflösen.







Artikel teilen

Artikel teilen