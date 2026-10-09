Dänemark Zwischen Herrenhaus und Ostsee: Genussradeln auf Fünen 09.10.2026, 18:00 Uhr

i Die Sonne scheint, die Wolken ziehen, die See flüstert leise dazu. Wollte man auf seiner Radtour rund um Fünen jeden dieser beeindruckenden Flecken entlang der Küste fotografieren - man käme kaum voran. Die dänische Insel hält ihre Besucher mit zahllosen Ansichten dieser Art gefangen. Jörg Peter Herrmann

„Das ist gut für den Teint“, ruft meine Begleiterin, streckt das Gesicht in den strömenden Regen und lacht, während wir auf E-Bikes an Fünens Küste entlang rollen. Selbst schlechtes Wetter kann einem dieses Genussradeln nicht vermiesen ...

In Odense beginnt die Tour. Und hier wird sich auch in einer Woche, nach fast 400 Kilometern auf dem Rad, der Kreis schließen. Das Auto haben wir unter der Erde versteckt. Die unfassbar große Tiefgarage erstreckt sich nahezu unter dem gesamten Odeon-Viertel in der Innenstadt von Odense.







Artikel teilen

Artikel teilen