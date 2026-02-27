Leogang/Saalbach Ziemlich einzigartiger Aktiv-Genuss Lars Hennemann 27.02.2026, 18:00 Uhr

i Blick auf Leogang von der Asitzbahn aus. Biohotel Rupertus

Dass biologisches Denken und Handeln nichts mit Verzicht zu tun haben, sondern besondere Urlaubserlebnisse kreieren können, beweist das familiengeführte Hotel Rupertus im salzburgischen Leogang.

Was macht den Unterschied zwischen einem bloßen Trend und einer echten Einstellung aus? Nein, das ist jetzt nicht die 32.000-Euro-Frage bei Günther Jauch. Aber eine, die man sich als Gast stellt, wenn man ein Hotel betritt, von dem man schon viel berichtet bekommen hat, aber selbst noch nicht kennt.







