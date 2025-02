Tunesien im Winter Zen auf Djerba: Die Melancholie der Nebensaison 21.02.2025, 18:00 Uhr

i Sonnenuntergang mit Fischerboot. Ein Paar hält Händchen. Ein Fotograf fotografiert – und verpasst fast den Zauber dieses Augenblicks. Jörg Peter Herrmann

Wenn die Sonnenanbeter Pause haben, zeigt sich Tunesiens Ferieninsel in aller Ruhe von ihrer ganz persönlichen Seite.

Es ist still. So still, wie man es daheim allerhöchstens beim Waldspaziergang in aller Herrgottsfrühe erlebt. Der Wald – das ist hier eine einsame Palme am Sandstrand, nur ohne das Vogelgezwitscher. Nicht mal die Möwe, die über der sanften Brandung segelt, traut sich zu schreien.

