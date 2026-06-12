Serie: Longevity Wenn Alltag und Urlaub verschmelzen 12.06.2026, 18:00 Uhr

i Egal ob am Frühstückstisch oder wie hier bei Fitnessübungen: Es geht nicht um „große Revolutionen“, sondern darum, aus dem Alltag auszubrechen und andere Gewohnheiten zu entwickeln. Aqua Dome

„Longevity“ heißt das Zauberwort, unter das auch immer mehr touristische Angebote gestellt werden. Was verbirgt sich dahinter, und wie findet man durch manche Modebegriffe hindurch den echten Einstieg ins Thema? Drei Hotels geben dabei Hilfestellung.

„Longevity! – dieser Begriff aus dem Englischen, den man am besten mit „Langlebigkeit“ übersetzt, zieht auch im Tourismus immer weitere Kreise. Wobei es bei diesem Stichwort nicht in erster Linie darum geht, einfach nur möglichst alt zu werden, sondern vor allem darum, bei möglichst guter Gesundheit alt zu werden.







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