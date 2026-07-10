Serie: Longevity Was die Bergbauern schon wussten - und die Ärztin weiß Lars Hennemann 10.07.2026, 18:00 Uhr

i Ein großer Wellnessbereich inklusive 2000 Quadratmeter großem Außenpool und herrlichem Panoramablick von der Terrasse macht den Aufenthalt in der "Rosenalp" schon ohne spezielle Anwendungen zum Genuss. Christoph Schoech Photography Gm

Gesundheitsprogramme bieten viele Hotels an. In der „Rosenalp“ in Oberstaufen ist man seit Jahrzehnten nicht nur um das leibliche, sondern auch um das körperliche Wohlbefinden der Gäste bemüht. Das zahlt sich in einem tief reichenden Angebot aus.

„Die Rosenalp“, wie ihre Besucher und Kenner liebevoll sagen, ist ein Klassiker unter den Häusern, in denen man hierzulande angenehm gesund wird und bleibt. Das gesunde Älterwerden oder „Longevity“, wie man diesen vielschichtigen Themenkomplex heute benennt, ist den Allgäuer Gastgebern schon seit Jahrzehnten sozusagen zur eigenen, ganzheitlichen DNA geworden.







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