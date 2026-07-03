Reisebücher
Vom Wochenendtrip bis zur Weltreise
Der Pool an der alten Eisenbahnbrücke über den Sabie River im Kruger Nationalpark in Südafrika zählt wahrscheinlich zu den spekt
Der Pool an der alten Eisenbahnbrücke über den Sabie River im Kruger Nationalpark in Südafrika zählt wahrscheinlich zu den spektakulärsten Bademöglichkeiten weltweit.
Kruger Shalati

Der „Marco Polo Trendguide“ und „Lonely Planet’s Best in Travel“ präsentieren Ziele, die selbst erfahrene Traveller überraschen. Ob Wochenendtrip in die Lausitz oder Abenteuer in der Mongolei: Hier findet jeder sein Reiseziel – bevor es alle kennen.

Lesezeit 3 Minuten
Reisen ist nicht leichter geworden, in diesen Zeiten. Internationale Krisen und Konflikte machen das Fliegen teurer. Einige boomende Zielregionen der vergangenen Jahre leiden ebenfalls unter der unsicheren Weltlage. Die arabischen Emirate am Persischen Golf und auch Flugstrecken in Richtung Südostasien, die die großen Luft-Drehkreuze in Dubai, Doha oder Abu Dhabi nutzen, sind durch die bewaffneten Konflikte im Nahen Osten immer wieder mit ...

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Freizeit

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