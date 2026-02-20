Gasteiner Tal Volltreffer ins Herz Lars Hennemann 20.02.2026, 18:00 Uhr

i Das Verwöhnhotel Bismarck mit seinen drei Häusern Schlössel, Fürstenhaus und Stammhaus (von links). Gerhard Wolkersdorfer/Pressegroup. Pressegroup

Klassische Eleganz und alpine Moderne verbinden sich im Gasteiner Tal aufs Angenehmste. Das Verwöhnhotel Bismarck in Bad Hofgastein ist ein idealer Ausgangspunkt in einer Region, die nie langweilt und sich dennoch nie aufdrängt.

Reisen bildet. Das gilt nicht zuletzt für die Häuser, die man über die Jahre als Gast kennenlernt. Nette Begegnungen und Erfahrungen, an die man sich auch nach Jahren gerne erinnert, macht man oft. Aber: Auch und gerade vor einem solchen Hintergrund sind die Eindrücke, die man als Gast im Verwöhnhotel Bismarck in Bad Hofgastein sammelt, absolut außergewöhnlich.







