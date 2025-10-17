Ribera del Duero in Spanien Unter Geiern: Reise ins Herz Kastiliens 17.10.2025, 18:00 Uhr

i Ganz Aranda de Duero ist in zwölf Metern Tiefe von kilometerlangen Stollen durchzogen, in denen früher der Wein gelagert wurde. Heute kann in einigen Kellern gefeiert werden. Markus Müller

Die Ruta del Vino der Ribera del Duero ist eine Reise mitten ins Herz Spaniens und in eines der renommiertesten Weinbaugebiete des Landes im Zentrum von Kastilien und León. Dort kreisen die Geier in der Luft, und der Wein lagert in tiefen Stollen.

Okay, eigentlich sollte es bei unserer Ruta del Vino Ribera del Duero natürlich um den berühmten spanischen Wein gehen. Er gedeiht an den Hängen rund um den Fluss, der in den Picos de Urbión in der nordspanischen Provinz Soria auf 2080 Meter Höhe entspringt.







