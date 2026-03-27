Landpartie im Osten Polens Und dann küssen wir den Himmel von Masuren Christian Kunst 27.03.2026, 18:00 Uhr

i Die sanft hügelige Masurische Seenplatte lässt sich wunderbar mit dem E-Bike erkunden. Christian Kunst

Tief im Osten von Polen lässt sich mit dem E-Bike eine besondere Landschaft entdecken: Die Masuren sind ein Sehnsuchtsort für viele Deutsche – ob ihre Vorfahren dort einst lebten oder nicht. Über Orte, an denen das Gestern mit dem Heute verschmilzt.

Natürlich. Das kann man doch nicht tun. Sich blind verlassen, sich hingeben. Schon gar nicht in einem Land, das man kaum kennt, auf einem Gefährt, auf dem man das erste Mal sitzt. Später werden einige in der Reisegruppe den Kopf schütteln, entsetzt lachen, als ich davon erzähle.







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