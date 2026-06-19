Auf zwei Rädern durch Paris Über die Champs-Élysées direkt zum Triumphbogen radeln Markus Müller 19.06.2026, 18:00 Uhr

Paris hat für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 für mehr als 100 Millionen Euro Hunderte Kilometer Radwege gebaut. Warum also nicht mal die französische Hauptstadt auf zwei Rädern erkunden?

Ok, ich war vor Jahrzehnten zum ersten Mal in Paris: Damals mit meiner geliebten ersten Ente, dem französischen Citroën 2 CV, mit dem ich über die Champs-Élysées direkt unter den Arc de Triomphe fuhr und sogar kurz darunter anhielt – leider dauerte es nur Minuten, bis mich die Polizei wieder verscheuchte.







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