Unterwegs mit rz-Leserreisen Südafrika – weit mehr als nur wilde Tiere Andreas Nitsch 01.05.2026, 18:00 Uhr

i God's Window: Wer das Panorama oben auf dem Felsplateau in der Provinz Mpumalanga genießt, versteht schnell den Grund für dessen verheißungsvollen Namen "God's window". Bei gutem Wetter reicht der Blick hinüber bis ins benachbarte Mosambique. Andreas Nitsch

Faszinierende Halbwüsten und üppiger Dschungel, dramatische Bergketten und tiefe Canyons, tosende Wasserfälle und kilometerlange Strände: Eine Reise von Johannesburg bis Kapstadt.

„Ngiyabonga“ ist das Zulu-Wort für „Danke sehr“ und drückt in Südafrika tiefe Dankbarkeit aus. „Ngiyabonga Südafrika!“ – das ist das Fazit einer spektakulären Abenteuerreise zwei Wochen lang quer durch die Regenbogennation. So hat Nelson Mandela, unermüdlicher Kämpfer gegen die Apartheid, sein Land einst genannt.







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