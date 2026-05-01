Faszinierende Halbwüsten und üppiger Dschungel, dramatische Bergketten und tiefe Canyons, tosende Wasserfälle und kilometerlange Strände: Eine Reise von Johannesburg bis Kapstadt.
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„Ngiyabonga“ ist das Zulu-Wort für „Danke sehr“ und drückt in Südafrika tiefe Dankbarkeit aus. „Ngiyabonga Südafrika!“ – das ist das Fazit einer spektakulären Abenteuerreise zwei Wochen lang quer durch die Regenbogennation. So hat Nelson Mandela, unermüdlicher Kämpfer gegen die Apartheid, sein Land einst genannt.