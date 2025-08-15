Es gibt sie auch noch in den übererschlossenen Alpen: stille Winkel, in denen man sofort ganz bei sich ist und komplett zur Ruhe kommt. Das Lesachtal in Kärnten ist definitiv ein solcher Ort. Es lohnt sich sehr, ihn zu suchen und zu finden.

Das lang gezogene Tal erstreckt sich ganz im Süden des österreichischen Bundeslandes, in Sichtweite zur italienischen Grenze. Auch Slowenien ist nicht weit entfernt. Slawische Siedler gaben der Region auch ihren Namen: „Les“ bedeutet so viel wie „Wald“. Durch eben diesen muss man auch vom eigentlichen Tal aus nahe Sankt Lorenzen eine Abzweigung wählen, um über eine gut befahrbare etwa drei Kilometer lange Stichstraße endgültig in der Stille anzukommen: Auf etwa 1200 Meter Höhe findet sich das „Tuffbad“.

Was heute ein Vier-Sterne-Superior-Hotel mit allem ist, was man in dieser Kategorie erwarten darf, fing 1765 deutlich beschaulicher an. So lange reicht die Geschichte des Ortes zurück. Ordensbrüder aus dem im Haupttal gelegenen Kloster Maria Luggau entdeckten im Seitental beim Kräutersuchen eine Quelle und errichteten eine kleine Kapelle und ein Badehaus. Die Quelle, 1972 zur offiziellen Heilquelle erklärt, sprudelt bis heute, auch im Hotel selbst, wo man immer aus ihr trinken kann. Vor allem bei Osteoporose und Rheuma wird ihr lindernde Wirkung zugeschrieben.

Das Bad, wunderschön mit Blick auf die über 2700 Meter hohen Karnischen Alpen gelegen, hatte allerdings dennoch Probleme mit der Auslastung. 1993 wechselte der Betrieb daher zunächst über Verpachtung an die ortsansässige Familie Obernosterer. Ab dann ging es steil bergauf. Baute man zunächst oberhalb des Badehauses einige Chalets, wurde 2003 das heutige Hotelgebäude eröffnet. Bereits 2006 wurde es – als erstes Hotel in Kärnten überhaupt – als Vier-Sterne-Superior klassifiziert. Danach erfolgte stufenweise weitere Aus- und Anbauten, unter anderem mit einem förmlich in die Bergwelt schwebenden Infinity-Pool.

i Das Tuffbad-Konzept ist mit der Überschrift „Almwellness“ belegt. Das darf man absolut wörtlich nehmen. Die Almen, die das Hotel einrahmen, beginnen unmittelbar neben ihm, in allen Blickrichtungen. Almwellness Resort Tuffbad

Das Konzept, mit dem die heutige Besitzerin Eva-Maria Oberluggauer (die Tochter des Gründers) und ihr Mann Egon das Tuffbad betreiben, ist mit der Überschrift „Almwellness“ belegt. Das darf man absolut wörtlich nehmen. Die Almen, die das Hotel einrahmen, beginnen unmittelbar neben ihm, in allen Blickrichtungen. Es ist herrlich ruhig im Tal. Kein Verkehrslärm. Kein Hintergrundrauschen, nichts. Der einzige, der rauscht, ist der nahe Bach. Ab und an hört man Kuhglocken, ein Pferd oder einen Vogel. Mehr nicht. Dafür riecht es herrlich nach Kräutern wirklich aller Art, die auf den komplett naturbelassenen Talhängen wachsen.

Die Kräuter finden sich selbstredend in der Saunalandschaft des Hotels, die in allen üblichen Temperaturgraden betrieben wird. Persönlicher Favorit ist das lediglich 35 Grad warme, duftende „Brotbad“: Hinsetzen, Augen schließen, einatmen – einfacher und doch nachhaltiger geht Erholung nicht.

„Unsere Gäste sollen hier wirklich allen Stress vergessen. Das gelingt uns wahrscheinlich auch deshalb so gut, weil wir uns auch selbst keinen machen. Wir lieben einfach, was wir tun“, sagt Egon Oberluggauer. Spricht’s und krault erst einmal Hotelkater DJ, der es sich nach ausgiebigem Sonnenbaden ab und an nicht nehmen lässt, ein Gästezimmer zu inspizieren. Und von allen geliebt wird.

Oberluggauer führt in die Chalets, die man vor einigen Jahren großzügig zu Suiten umgebaut und mit Material aus den umliegenden Wäldern renoviert hat. Eingerahmt von dunklem Holz öffnen jetzt große Glasflächen den Blick auf die Berge am Talabschluss. Man schaut und schaut und schaut … und merkt kaum, wie die Zeit vergeht. Nichts stört.

i Wer will, kann die Wasserwelt mit Private Spa aufsuchen, im Ruheraum „Moosrastl“ endlich mal wieder ein gutes Buch lesen oder Wellness mit über 100 Kräutern auf sich wirken lassen. Martin Lugger

Wer will, kann danach die Wasserwelt mit Private Spa aufsuchen, im Ruheraum „Moosrastl“ endlich mal wieder ein gutes Buch lesen oder Wellness mit über 100, Sie ahnen es, Kräutern auf sich wirken lassen. Das Tuffbad zwingt einem nichts auf, es ist einfach da. Und dann wäre da ja noch die Natur direkt hinter dem Gartenzaun: Wanderungen durch endgültig entlegene Hochtäler, Radtouren und Schneeschuhrouten in der kalten Jahreszeit. Alpine Skianlagen gibt es in unmittelbarer Nähe keine, aber die vermisst man nicht im Mindesten.

Was man aber definitiv vermisst, wenn die Zeit des Abreisens kommt: die Küche vom Team um Kurt Schmid. Das Lesachtal bildet mit dem benachbarten Gailtal die erste Slow Food Travel Region Europas, in der regionale Küche nicht nur bloße Behauptung ist, sondern sehr real und frisch auf die Teller kommt. „Wir sind nicht ganz einfach zu finden, aber wer hierher reist, der will nicht mehr weg“, sagt Egon Oberluggauer. Und hat komplett recht.

Sehenswürdigkeiten und Ausflüge:

- In Maria Luggau steht die einzige Basilika Kärntens. Neben der barocken Anlage beeindruckt auch der „sentiero del pace“, der Friedenswanderweg, der daran erinnert, dass im Ersten Weltkrieg im Tal erbittert gekämpft wurde.

- Das Brot, das im Tal gebacken wird, zählt zum Immateriellen Welterbe der Unesco. Zahlreiche Mühlen belegen die Tradition, etwa am Trattenbach.

- Nahe Ladstatt liegt die Milnatzenklamm mitsamt dem gleichnamigen Klettersteig (mittlerer Schwierigkeitsgrad). Alpenexperten rechnen ihn zu den schönsten überhaupt für Einsteiger.

- Auch ein Abstecher in ein Sägewerk kann sich lohnen. So werden zum Beispiel die venezianischen Gondeln aus Holz aus dem Lesachtal gebaut.

- Das Hotel ist von etwa 300 Kilometern Wanderweg umgeben. Eine Etappe des nahen Fernwanderweges Julius Kugyne Alpine Trail führt zum Wolayer See am Plöckenpass, der aussieht, als habe ein Maler ihn in die Landschaft getupft.

Wissenswertes für Reisende

Anreise: Das Lesachtal ist per Auto über Salzburg und die Tauernautobahn erreichbar. Über Villach und Hermagor geht es dann über die B111 ins Tal. Alternativ kann man über Kufstein, Kitzbühel, Felbertauern und Kartitscher Sattel anfahren. Unser Autor wählte diese Route und benötigte ab Koblenz etwa achteinhalb Stunden. Ein Zug fährt bis Kötschach-Mauthen, ab dort geht es per Postbus ins Tal.

Weitere Infos zum Hotel unter www.almwellness.com

Unser Autor ist mit dem Auto gereist und hat im Hotel „Tuffbad“ übernachtet. Diese Reise wurde unterstützt von der Agentur Pressegroup.