Weil Alpentouren wie der E5-Fernwanderweg ziemlich voll sind, entwickelte Bergwanderführer und Geograf Georg Pawlata einfach eine neue Route. Warum es bis zur Realisierung Jahre dauerte und für wen die Vier-Länder-Alpenüberquerung gemacht ist.
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An einem unauffällig daherkommenden Marmorstein an einem schmalen Wanderpfad holt Georg Pawlata (52) plötzlich etwas aus seinem Wanderrucksack. Es ist ein silberner Anstecker. Auf ihm steht: „Alpenüberquerer.“ Wir haben es geschafft. Wir sind an unserem letzten Etappentag auf 2296 Metern über dem Meeresspiegel angekommen, haben gerade die Grenze zwischen der Schweiz und Italien überschritten – und die Alpen überquert.