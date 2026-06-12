Alpenüberquerung Sieben Tage, vier Länder, eine Alpenüberquerung Bastian Hauck 12.06.2026, 18:00 Uhr

i Auf der neuen Vier-Länder-Alpenüberquerung von Deutschland über Österreich und die Schweiz nach Italien überquert man die Alpen auf leichten bis mittelschweren Wegen von Nord nach Süd und wandert dabei durch die schönsten Landschaften der vier Staaten. Bastian Hauck

Weil Alpentouren wie der E5-Fernwanderweg ziemlich voll sind, entwickelte Bergwanderführer und Geograf Georg Pawlata einfach eine neue Route. Warum es bis zur Realisierung Jahre dauerte und für wen die Vier-Länder-Alpenüberquerung gemacht ist.

An einem unauffällig daherkommenden Marmorstein an einem schmalen Wanderpfad holt Georg Pawlata (52) plötzlich etwas aus seinem Wanderrucksack. Es ist ein silberner Anstecker. Auf ihm steht: „Alpenüberquerer.“ Wir haben es geschafft. Wir sind an unserem letzten Etappentag auf 2296 Metern über dem Meeresspiegel angekommen, haben gerade die Grenze zwischen der Schweiz und Italien überschritten – und die Alpen überquert.







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