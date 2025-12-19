Madeira im Advent Palmen und Poncha im Lichtermeer Barbara Malik 19.12.2025, 18:00 Uhr

i Seit dem 1. Dezember liegt über Funchal, der Hauptstadt von Madeira, ein besonderer Glanz. Die gesamte Insel hat sich für Weihnachten herausgeputzt. Barbara Malik

Auf der portugiesischen Atlantikinsel ist es auch im Winter fast 20 Grad warm. Trotzdem kommt Weihnachtsstimmung auf. Wie den Madeirern das gelingt und was das Reiseziel sonst noch so besonders macht, erfahren Sie hier.

Wir leben. Allen Unkenrufen zum Trotz, ist das Flugzeug beim Landeanflug auf Madeira nicht ins Wasser gestürzt. Ja, in den 1970er-Jahren gab es einen solchen Unfall, bei dem die Maschine wegen Aquaplanings nicht rechtzeitig zum Stehen gebracht werden konnte und über das Ende der Landebahn hinausrutschte.







Artikel teilen

Artikel teilen