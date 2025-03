Nicht umsonst kursiert im Rheinland das Sprichwort: im Zweifel in die Eifel. Denn Urlaub auf dem Land gilt noch immer als Inbegriff für Entschleunigung und Stressabbau, und in der Region Eifel lässt sich dieses Konzept wunderbar umsetzen. Zwischen Bonn und Euskirchen liegt mit rund 7000 Einwohnern die Gemeinde Swisttal-Heimerzheim. Die Swist, ein kleines Bächlein, das durch den Ort führt, ist nicht immer so beschaulich, wie es zum Jahresanfang aussieht. „Im Sommer vor vier Jahren ist die Swist zu einem reißenden Strom angestiegen“, erklärt Elisabeth Weidenbrück, die im Ort das Viersterne-Superior-Hotel Weidenbrück führt.

i Elisabeth Weidenbrück führt den elterlichen Betrieb, das Viersterne-Superoir-Hotel in Swisttal weiter. Nach der Flutkatastrophe vor vier Jahren hat sie im Untergeschoss einen Spa-Bereich eingerichtet. Ulrike Platten-Wirtz

Vor rund sieben Jahren hat sie den Betrieb von ihren Eltern übernommen und nach ihren Vorstellungen umgekrempelt. Vater und Mutter ziehen mit. „Als die Flut bei uns im Keller stand und wir auf Rohbauzustände zurückbauen mussten, haben wir uns dazu entschlossen, einen Spa-Bereich einzurichten“, sagt sie. Bereut hat Elisabeth Weidenbrück den Schritt nicht, denn seitdem zieht es auch viele jüngere Gäste nach Swisttal.

i Ein besonderes Erlebnis im Hotel Weidenbrück in Swisttal ist das Espuro, ein mit Schaum kombiniertes Dampfbad. Ulrike Platten-Wirtz

Neben Sauna, Sanarium, Erlebnisdusche und einem großzügigen Ruhebereich ist vor allem das Dampfbad mit Espuro ein Erlebnis. Rund zehn Minuten schwitzt man auf der steinernen Sitzbank, bevor aus einer Öffnung in der Dampfkammer Schaum austritt und den Raum in ein „Vollbad“ verwandelt. Nur ohne Wasser. Bis zum Hals im Badeschaum eingetaucht, wird der Körper mit der duftenden Mousse eingerieben. Nach weiteren zehn Minuten erfolgt ein sanfter Sprühregen von oben und spült den Schaum wieder vom Körper ab. Ein herrliches Gefühl. Anschließend lässt es sich bequem in einem Hängesitz im Ruheraum schaukeln oder mit einer weichen Decke auf einer dafür bereitstehenden Récamiere ausruhen.

i Kosmetische Behandlungen gehören zum Verwöhnprogramm im Hotel Weidenbrück. Ulrike Platten-Wirtz

Im Anwendungsbereich bringt Kosmetikerin Claudia den Körper mit entsprechenden Massagen oder kosmetischen Gesichtsbehandlungen, die der Haut die nötige Feuchtigkeit geben, in Schwung. Mit dem Gefühl, neu geboren zu sein, gibt es zum Abschluss des Tages das verdiente Abendessen im Eli´s Deli Restaurant. Bei Weidenbrücks wird – ganz nach der Philosophie der Landidyll-Hotel-Gemeinschaft – besonders viel Wert auf Nachhaltigkeit, biologisch angebaute und regionale Produkte gelegt. Der Seniorchef betreibt eine eigene Jagd in der Umgebung. Deshalb steht mit Mufflon-Rücken mit Preiselbeersauce, Spätzle und Rosenkohl auch eine ganz besondere Spezialität auf der Speisekarte.

i Gutes Essen hält Leib und Seel zusammen. Mit dem Mufflon-Rücken findet man eine besondere Spezialität auf der Speisekarte im Eli´s Deli im Weidenbrück. Ulrike Platten-Wirtz

Bei gutem Wetter kann man tagsüber von Swisttal aus die Rheinische Apfelroute mit dem Fahrrad erkunden. An der rund 124 Kilometer langen Strecke im Umkreis des Ortes liegt das größte Obst- und Gemüseanbaugebiet Nordrhein-Westfalens. Vor allem im Frühling, wenn die Obstbäume blühen, ist es auf dem Radweg besonders schön. Bei schlechtem Wetter oder in der kalten Jahreszeit bieten sich Ausflüge ins nahe gelegene Bonn an. Wer es lieber ländlicher mag, fährt zum Bummeln nach Rheinbach oder Bad Münstereifel.

i Rund um die Maare der Eifel gibt es zahlreiche Wanderwege. Ulrike Platten-Wirtz

Man kann dem Körper auch auf ganz andere Art etwas Gutes tun. Beispielsweise mit einer Basenfastenkur. Im Viersternehotel Maarblick in Meerfeld am Meerfelder Maar leitet Heilpraktikerin Elisabeth Schäfer einmal im Monat eine Fastengruppe. „Die meisten der Teilnehmerinnen sind Frauen im Alter zwischen Mitte 30 bis Ende 60“, erklärt Hotelinhaberin Irina Weiler. Sie führt das Hotel mit ihrem Mann Frank, einem gebürtigen Meerfelder, der das Haus in dritter Generation von seinen Eltern übernommen hat. Großvaters einstige Gastwirtschaft hat sich inzwischen zu einem Wellnesstempel mit ausgezeichneter Küche entwickelt. Erst vor gut einem Jahr hat das Ehepaar das Nachbargebäude erworben, komplett „auf links gedreht“ (O-Ton Irina Weiler) und mit 17 neuen Zimmern in Wohlfühlatmosphäre umgebaut. Die Farbe Grün, die laut Farbenlehre beruhigend wirkt, bestimmt in Kombination mit Basaltgrau und Eichenholzoptik die gesamte Atmosphäre im „NebenDran“.

i Mit einem Frühstück aus Obst und Müsli starten die Basenfaster in den Tag. Ulrike Platten-Wirtz

Beim Essen im Haupthaus werden die Basenfaster in einem gesonderten Bereich des Restaurants platziert. Auch, um nicht in Versuchung zu kommen, doch Fleischgerichte oder Alkohol zu konsumieren. Denn insgesamt fünf Tage lang wird komplett auf säurehaltige Lebensmittel verzichtet. Mit der Kur soll der Körper entsäuert, Krankheiten vorgebeugt und mehr Bewusstsein für gesunde Ernährung geschaffen werden.

i Vom Aussichtsturm Landesblick kann man bis in den Hunsrück schauen. Ulrike Platten-Wirtz

Nach dem Frühstück, das aus warmem Obst und Müsli besteht – Kaffee ist beim Basenfasten nicht erlaubt – geht es in Begleitung der Fastenleiterin zu Fuß rund um den Kraterrand des Meerfelder Maars, das mit einem Trichterdurchmesser von 1730 Metern das größte Maar der Westeifel ist. Der Weg führt hinauf zum Landesblick, einem Aussichtsturm, der rund 500 Meter über dem Meeresspiegel liegt, und eine atemberaubende Aussicht über die Eifellandschaft bietet. Man kann von hier aus sogar den Flugplatz Frankfurt/Hahn im Hunsrück sehen. Atemübungen unter Elisabeth Schäfers Anleitung an der frischen Luft helfen dabei, die innere Mitte zu finden.

i In dritter Generation führen Frank Weiler und Ehefrau Irina das Landidyll Hotel Maarblick in Meerfeld. Ulrike Platten-Wirtz

Wieder zurück im Hotel, gibt es zum Mittagessen einen Rohkostsalat. Danach kann der Gast sich mit einem Leberwickel aufs Zimmer zurückziehen. Elisabeth Schäfer erklärt, wie der Wickel angelegt wird: Man legt ein feuchtes, warmes Tuch auf den rechten Oberbauch, darauf eine Wärmflasche, um Wärme und Feuchtigkeit zu halten, und deckt das Ganze mit einem trockenen Handtuch zu. Die Wärme soll die Leber besser durchbluten und damit ihre Entgiftungsfunktion optimieren. Richtig gemacht hat man es, wenn man sich mit dem Wickel auf dem Bauch entspannt wohlfühlt.

Der Nachmittag gehört ohnehin ganz der Entspannung im hauseigenen Spa-Bereich. Im Untergeschoss des Haupthauses sind kreisförmig um einen Basaltbrunnen Saunen und Dampfbad angeordnet. Durch die verglaste Front des Ruheraums lässt es sich nach dem Schwitzen auf bequemen Liegen mit Blick in den Garten entspannen.

i Entspannung pur lautet das Motto, wie hier in der Grünen Oase im Hotel Weidenbrück in Swisttal. Ulrike Platten-Wirtz

Der basenfastende Gast nimmt sein Abendessen früh ein. „Spätes Essen ist bei der basischen Ernährung nicht vorgesehen“, erklärt Irina Weiler. Zum Aperitif gibt es einen Smoothie, das kann mal gepresste rote Beet mit Birne sein oder Karotte mit Apfel. Rohkost sollte am Abend vermieden werden, dafür wärmt eine Minestrone oder Rote-Beete-Suppe von innen. Zum Hauptgang wird Apfel-Lauch-Gemüse oder Kürbis auf Kartoffelstampf serviert. „Kohlenhydrate sind nur in Form von Kartoffeln basisch, Nudeln oder Reis gibt es beim Basenfasten nicht. Auch keinen Alkohol, Zucker, Fleisch und tierische Produkte. Mit Diät hat das Basenfasten allerdings nichts zu tun. „Man kann so viel essen, wie man möchte“, sagt die Fastenleiterin.

i Heilpraktikerin Elisabeth Schäfer leitet einmal im Monat einen Bsaenfastenkurs. zum Programm gehören auch kleinen Wanderungen. Ulrike Platten-Wirtz

Schon am ersten Tag merkt der Kaffeetrinker in mir, dass der Verzicht auf Koffein wohl am wenigsten gut zu verschmerzen ist. Leichte Kopfschmerzen begleiten den Beginn der Fastenkur, die jedoch am nächsten Tag schon wieder verflogen sind.

Auf basische Ernährung sollte man sich deshalb am besten schon zu Hause einstellen. Teilnehmer des Fastenkurses bekommen im Vorfeld Informationen, wie sie sich auf das Basenfasten vorbereiten können. Beispielsweise indem langsam der Kaffeekonsum reduziert wird, man auf Zucker und Alkohol verzichtet. Dann gibt es auch keine Kopfschmerzen zu Beginn der eigentlichen Fastenkur. Die Kurse, die regelmäßig einmal im Monat (außer im August) angeboten werden, sind schnell ausgebucht. Auf säurebildende Lebensmittel zu verzichten, tut dem Körper spürbar gut. „Wer kann, sollte auch zu Hause weiterhin auf eine überwiegend basische Ernährung im Verhältnis 80 zu 20 achten“, rät die Fastenleiterin. Ein positiver Nebeneffekt: Weniger Gewicht und mehr Wohlbefinden.

Im Natur Pur Hotel Landidyll Maarblick kann man allerdings auch traditionelle Küche genießen. Hier reicht das Angebot von regionalen Spezialitäten bis zu vegetarischen und veganen Gerichten. Hausgemachte Kuchen bereitet Konditormeisterin Irina Weiler täglich frisch zu.

Um neben dem Dorf Meerfeld auch die Umgebung besser erkunden zu können, ist es empfehlenswert, mit dem eigenen Auto anzureisen.

Wissenswertes für Reisende

Swisttal liegt rund 20 Kilometer von der Beethovenstadt Bonn entfernt. Auch ein Besuch in Bad Münstereifel oder dem Freizeitpark Phantasialand lohnen sich. Besonders reizvoll ist es, zur Apfelblüte mit dem Fahrrad die Rheinischen Apfelroute zu erkunden.

In der Vulkaneifel gibt es 77 Maare, von denen 12 mit Wasser gefüllt sind. In einigen ist das Schwimmen erlaubt. Weitere Freizeitaktivitäten bietet der Klettersteig in Manderscheid, Wanderungen auf dem Vulka-Maar-Pfad sowie zum Teil geführte Mountainbiketouren

Unsere Autorin hat übernachtet im Landidyll-Hotel Weidenbrück in Swisttal und im Natur Pur Landidyll Hotel Maarblick in Meerfeld. Die Reise wurde unterstützt von Landidyll Hotels & Restaurants.