Bestimmt waren Sie schon mal am Genfer See oder im Wallis? Das sind zwei der schönsten Regionen der Schweiz. Sie zählen aber nicht gerade zu den günstigsten – wenn man sie nicht mal auf eine ganz andere Art besucht: als Gast einer Jugendherberge.
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Seit vielen Jahren sind wir regelmäßig Gäste in einigen rheinland-pfälzischen Jugendherbergen, die es insbesondere unter der Regie von Jacob Geditz geschafft haben, ihr verstaubtes Erscheinungsbild einer reinen Unterkunft für Jugendgruppen und Schulklassen abzulegen und sich zu fast hotelähnlichen, aber immer noch preiswerten Gastgebern für Jung und Alt zu mausern.