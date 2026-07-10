Jugendherbergen in der Schweiz Montreux und Martigny mal auf ganz andere Art erleben Markus Müller 10.07.2026, 18:00 Uhr

i Die kleine, aber feine Jugendherberge Martigny ist im perfekt renovierten Maison de l’Horologe untergebracht und wird von der sympathischen Anouk Moret fast im Alleingang geleitet. Markus Müller

Bestimmt waren Sie schon mal am Genfer See oder im Wallis? Das sind zwei der schönsten Regionen der Schweiz. Sie zählen aber nicht gerade zu den günstigsten – wenn man sie nicht mal auf eine ganz andere Art besucht: als Gast einer Jugendherberge.

Seit vielen Jahren sind wir regelmäßig Gäste in einigen rheinland-pfälzischen Jugendherbergen, die es insbesondere unter der Regie von Jacob Geditz geschafft haben, ihr verstaubtes Erscheinungsbild einer reinen Unterkunft für Jugendgruppen und Schulklassen abzulegen und sich zu fast hotelähnlichen, aber immer noch preiswerten Gastgebern für Jung und Alt zu mausern.







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