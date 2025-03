Mit dem E-Bike von Paris zum Mont Saint-Michel

War das nun eine Schnapsidee, die Radstrecke „La Véloscénie Paris – Le-Mont-Saint-Michel“ erst im Oktober in Angriff zu nehmen? Früher im Jahr hatte es terminlich einfach nicht gepasst. Aber egal, nun haben wir tatsächlich vom Westerwald aus in gut fünfeinhalb Stunden mit dem ICE überpünktlich die französische Hauptstadt erreicht und laufen zu Fuß – schließlich wollen wir die Stadt direkt hautnah erleben – mit unseren prall gefüllten Radtaschen ausgerüstet zum Hotel Adagio Paris Montmartre, das praktisch direkt unterhalb der weltbekannten weißen Kirche Sacré-Cœur liegt.

Dort ist schon am Vormittag die Hölle los, da rund um das ohnehin viel besuchte Gotteshaus ein großes Weinfest stattfindet. Also verschieben wir den Besuch auf den nächsten Morgen, mieten uns Fahrräder, erkunden damit im Schnelldurchgang die spätestens seit Olympia sehr fahrradfreundliche französische Hauptstadt und besuchen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie den Eiffelturm. Nur für Notre-Dame reicht dann die Zeit leider nicht mehr.

i Im Schnelldurchgang erkunden wir die spätestens seit Olympia sehr fahrradfreundliche französische Hauptstadt und besuchen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Markus Müller

Am nächsten Morgen übernehmen wir am Stadtrand die Leih-E-Bikes, montieren unsere Taschen und fahren über viele Kilometer durch überraschend schöne Grünanlagen aus der Großstadt hinaus. Nach einem Abzweig durch Neubaugebiete dann die Überraschung: Wir können auf dem Rad direkt in die prachtvollen Parkanlagen von Sceaux einfahren. Das nicht mehr erhaltene alte Schloss war ehemals der Landsitz von Jean-Baptiste Colbert, Minister von Ludwig XIV.. Wenn schon der Minister des Sonnenkönigs so prachtvoll residierte, wie wird es erst in der Residenz des Sonnenkönigs selbst sein? Wir sind gespannt.

Doch die Anfahrt nach Versailles ist erst einmal wenig spektakulär. Am Hotel Versailles Chantiers angekommen, das wie viele andere Unterkünfte mit dem Label „Accueil Vélo” für seine Radfahrer-Freundlichkeit steht – der Hotelmanager macht dem alle Ehre! Wir bestaunen die Residenzstadt mit ihren im Abendlicht in all ihrer Pracht golden glänzenden Schlossanlagen.

i In Versailles drehen wir Morgen noch eine Radrunde ums Schloss und durch den schier endlosen prachtvollen Schlosspark, Markus Müller

Am nächsten Morgen drehen wir noch eine Radrunde durch den schier endlosen prachtvollen Schlosspark, bevor es mit dem Zug nach Rambouillet geht. Im hübschen Städtchen angekommen, erkunden wir den Schlosspark, den wir im Gegensatz zu Versailles mit seinen schon am Morgen Tausenden von Besuchern fast für uns alleine haben. Dabei war Schloss Rambouillet einst eine Nebenresidenz des später geköpften Ludwig XVI. wie auch von Napoleon.

Die Véloscénie führt mitten durch den Park in eine ländliche Gegend. Gibt es hier vielleicht doch noch die Herrscher wie früher? Eine große Fasanenzucht am Wegesrand könnte fast drauf hindeuten. Das Schloss von Maintenon im Tal der Eure ist die dritte spektakuläre Anlage an diesem Tag: Die Schlossherrin gilt als letzte Mätresse beziehungsweise geheim gehaltene zweite Ehefrau des Sonnenkönigs. Wir können uns an all der Pracht gar nicht sattsehen, haben uns heute aber wohl mit den Schloss-Stippvisiten etwas übernommen. Also schnell weiter über gemütliche Radwege nach Chartres, der Stadt, die vor allem für ihre prachtvolle Kathedrale mit ihren wunderbar erhaltenen Glasmalereien aus der Gotik bekannt ist.

i Auf der Fassade der Kathedrale in Chartres wird die Geschichte des Gotteshauses mit aufwendiger Videotechnik dargestellt. Markus Müller

Wir beziehen Quartier im recht einfachen Hotel B&B Chartres, dinieren dann aber vorzüglich im feinen Bistrot Racines nahe der Kathedrale, wo wir mit lokalen Produkten verwöhnt werden. Und danach erleben wir vor der Kathedrale noch eine spektakuläre Lichtershow: Auf der Fassade wird die Geschichte des Gotteshauses mit aufwendiger Videotechnik dargestellt. Man erlebt den Bau und die Umbauten sowie die Restaurierung in der Neuzeit mit, aber auch Fliegerangriffe im Weltkrieg und dergleichen mehr.

i Charlotte serviert uns in Chartres einen köstlichen Nachtisch. Markus Müller

Detaillierte Informationen liefert uns am nächsten Morgen Véronique Domagalski bei einer Kurzführung durch ihre Stadt, in der auch im Moment viel erneuert wird. Mit Véroniques Hilfe werden wir überhaupt erst auf das Bodenlabyrinth in der Kathedrale aufmerksam und dürfen auch an einer Führung durch die neu gestaltete Schatzkammer teilnehmen.

i Zwischendurch ist auch mal Bahnfahren angesagt. Die Ticketpreise sind recht günstig, und die Fahrradmitnahme ist (fast) problemlos möglich. Markus Müller

Da heute bei der späten Weiterfahrt die Zeit erneut knapp werden würde, nehmen wir noch mal den Zug. Der ist zudem recht günstig, und die Fahrradmitnahme problemlos möglich. Wären da nicht die Aufzüge, die wir nutzen müssen, um zum Bahnsteig zu gelangen: Da passt mit Ach und Krach je eins der schwer bepackten E-Bikes rein. Aber es funktioniert. Wir steigen in Illiers-Combray aus, der einzigen französischen Gemeinde, die einen aus einem literarischen Werk hervorgegangenen Namen trägt: Marcel Proust hat die Stadt unter dem Namen Combray in seinem Roman-Zyklus „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ beschrieben.

Wir durchqueren abwechslungsreiche Landschaften, treffen auf wunderschöne alte Gehöfte, auf charakteristische Waschhäuser an den Flüssen oder auch Schlösser und alte Kirchen, wie in Frazé. Wenig später lädt der hübsche Garten um die ehemalige Abtei von Thiron zur Rast ein. Im kleinen Infozentrum bekommen wir sogar einen Kaffee. Den Rest des Tages kurven wir durch eine landschaftlich besonders abwechslungsreiche hügelige Gegend, um dann mit Nogent-le-Rotrou die Normandie zu erreichen. Eine unscheinbare kleine Tür führt uns in die Chambres d’hôtes Saint-Jean von Anthony Catignol. Der hat die ehemalige Bar mit hochwertigen Materialien zu einem ganz besonderen Gästehaus umgebaut. Nur der Hunger treibt uns abends in strömendem Regen noch mal aus der gemütlichen Unterkunft in die Stadt, wo wir im Restaurant „La Terrasse Saint Pol“ aufs Köstlichste verwöhnt werden. Zum Beispiel mit einem Hamburger, der mit der leckeren typischen Blutwurst Boudin Noir verfeinert wurde.

i In Rambouillet erkunden wir den Schlosspark, den wir im Gegensatz zu Versailles mit seinen schon am Morgen Tausenden von Besuchern fast für uns alleine haben. Markus Müller

Da das Wetter am nächsten Morgen auch nicht besonders einladend ist, sind wir froh, dass wir jetzt für viele Kilometer auf ehemaligen Bahnstrecken relativ flott in der Normandie vorankommen, vergessen dabei aber nicht, immer wieder einen Blick auf die ausnehmend schönen Bauern- und Gutshöfe am Wegesrand zu werfen. Unterwegs wartet noch eine kleine Überraschung: Direkt an der Strecke ist in einem ehemaligen Bahnhof ein kleines Restaurant eingerichtet worden: Fürs Mittagessen im „En Gare Rémalard“ ist es noch zu früh, aber einen Kaffee gönnen wir uns natürlich.

Mussten wir sonst immer auf unsere Routen-App oder die grünen Véloscénie-Pfeile achten, ist die Fahrt auf den gut ausgebauten ehemaligen Eisenbahnlinien mehr als einfach. Wie schön muss es hier erst im Sommer sein, wenn man über weite Strecken im Schatten von Baumalleen fahren kann! Jetzt im Herbst nerven uns etwas die vielen herabgefallenen Eicheln und Esskastanien, über die wir mit den recht schmalen Reifen der E-Bikes holpern. Aber wir haben keine einzige Panne.

i In der ehemaligen Residenzstadt der Grafschaft Perche logieren wir ganz standesgemäß im „Hôtel du Tribunal“, das in einem historischen Gebäudekomplex inmitten des alten Stadtkerns von Mortagne-au-Perche untergebracht ist. Markus Müller

In der ehemaligen Residenzstadt der Grafschaft Perche logieren wir ganz standesgemäß im „Hôtel du Tribunal“, das in einem historischen Gebäudekomplex inmitten des alten Stadtkerns von Mortagne-au-Perche untergebracht ist. Im stilvollen hauseigenen Restaurant testen wir erneut die berühmte Blutwurst, deren Hauptstadt Mortagne sein soll.

Der nächste Tag bringt uns weiter auf der gemütlichen Bahnstrecke nach Le Mêle sur Sarthe, und dann geht es auf schnellstem Weg nach Alençon, wo wir Räder und Gepäck im Hôtel des Ducs abstellen. Im historischen Prachtbau Maison d‘Ozé wartet schon Marie-Claire auf uns, um mit uns durch ihre interessante Stadt zu spazieren, zu der die Reste eines Schlosses und die elegante Kirche Notre-Dame aus dem 15. Jahrhundert gehören. Dort werden vor allem die recht neuen Heiligen Zélie und Louis Martin verehrt, die Eltern der in Alençon geborenen heiligen Thérèse von Lisieux.

i Abends gibt es auch mal einen Hamburger, der mit der leckeren typischen Blutwurst Boudin Noir verfeinert wurde. Markus Müller

Richtig berühmt ist die Stadt allerdings durch ihre Spitze geworden, die mittlerweile zum immateriellen Weltkulturerbe gehört. Im Spitzen-Museum führt uns Roxanne kenntnisreich in die Herstellung der Point d’Alençon ein, die einst von bis zu 8000 Menschen in teilweise jahrelanger Arbeit gefertigt wurde. Heute beherrschen nur noch ganz wenige Leute diese komplizierte Technik, für die man verdammt gute Augen braucht. Zum Abschluss des Tages lassen wir es uns im Restaurant „La Suite“ sprichwörtlich wie Gott in Frankreich schmecken.

Am Morgen bekommen wir richtig den Herbst zu spüren. Aber was solls, Regen ist ja auch nur Wasser, und für Radfahrer gibt es kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung. Und da haben wir gut vorgesorgt, uns war ja klar, dass das im Oktober kein sommerlicher Ausflug wird. Am Ende unserer Reise sollten wir dann sogar feststellen, dass wir gerade an warmem Zeugs noch viel zu viel eingepackt hatten.

i Die Fahrt auf den gut ausgebauten ehemaligen Eisenbahnlinien ist mehr als einfach. Wie schön muss es hier erst im Sommer sein, wenn man über weite Strecken im Schatten von Baumalleen fahren kann. Markus Müller

Heute geht es erst mal ganz schön bergan, da wir die sportlichere Streckenvariante gewählt haben, die auf Nebenstraßen verläuft. In Carrouges zwingt uns ein Regenguss zu einem gar nicht unwillkommenen Halt in einer Bar. In einen Laden gleich gegenüber decken wir uns mit leckerem Käse, Brot und Wasser (leider kein Wein, von wegen Fahrtüchtigkeit) ein und fahren zum wunderschönen Wasserschloss, das eines der größten in der ganzen Normandie ist. Wir besichtigen die öffentlich zugänglichen Teile der Schlossanlage, ein kleines Jagdmuseum inklusive. Plötzlich reißt der Himmel auf: Nichts wie hinaus in den Schlosspark, den wir beim Picknick in strahlendem Sonnenschein dann fast für uns alleine haben.

i Immer wieder führt die Strecke auch über ruhige Landsträßchen und durch beschauliche Dörfer. Markus Müller

Gut gestärkt und aufgewärmt gehts weiter in den von Wäldern umgebenen Kurort Bagnoles de l’Orne mit seinem Charme aus der Zeit der Jahrhundertwende. Passend dazu checken wir im wunderschönen Hotel „O Gayot“ ein und kommen gleich in die Versuchung, im angeschlossenen Feinkostladen einzukaufen. Nix da, im Restaurant dinieren wir ja bald schon, also schnell noch eine Runde durchs nette Städtchen mit seinem See. Das Dinner später ist dann die Wucht, nur gut, dass wir im rappelvollen Restaurant reserviert hatten: eine leckere Terrine als Vorspeise und dann so feine Sachen wie Jakobsmuscheln mit Schwarzwurzeln (die Empfehlung kam von einem netten Paar am Nachbartisch!) oder Gnocchi mit Kürbisschaum und Pilzsauce.

i Wir Radfahrer lassen uns vom Regen nicht an der Weiterfahrt hindern, und die Franzosen nicht vom Besuch des Wochenmarktes abhalten. Markus Müller

Apropos Pilze: Es ist ja mitten im Herbst und bei der Weiterfahrt am nächsten Morgen durch den Forêt des Andaines begegnen wir jeder Menge Pilzesucher. Bald haben wir das auf einem Hügel gelegene Städtchen Domfront erreicht. Hier ziehen wir ein nettes, kleines Café mit vielerlei Köstlichkeiten dem Gang durch die zwar mittelalterliche, aber heute doch etwas zu nasse Stadt vor.

i Direkt an der alten Bahn- und heutigen Radstrecke ist in einem ehemaligen Bahnhof ein kleines Restaurant eingerichtet worden. Markus Müller

Dann sind wir praktisch nur noch auf zu den zu Radwegen umgebauten Bahnstrecken, den Voie Vertes (Grüne Wege) unterwegs. Nahe Barenton steht ein kleiner Umweg auf dem Programm: Das Poiré-Museum lässt uns in die Welt der Birnen- und Apfelweinherstellung eintauchen, von den Streuobstwiesen bis hin zum Herstellungsprozess mit Mühlen, Keltern und Fässern. Aber nicht nur das: Schließlich sind wir in der im Krieg sehr stark umkämpften Normandie, und da erfährt man im Museum sehr anschaulich viel über das Leben in der Besatzungszeit durch die Deutschen und die Befreiung durch die Amerikaner. Immer schön daran festgemacht (und auch auf Deutsch beschrieben!), was das für Auswirkungen auf die Cidre- und Poiré-Produktion und den Konsum derselben hatte.

i Das Poiré-Museum bei Barenton lässt uns in die Welt der Birnen- und Apfelweinherstellung eintauchen, von den Streuobstwiesen bis hin zum Herstellungsprozess mit Mühlen, Keltern und Fässern. Markus Müller

Vor St-Hilaire-du-Harcouët sind uns die kleinen und großen Wasserfälle von Mortain noch einen Besuch wert. Hier stürzt der Fluss Cance etwa 20 Meter in die Tiefe, bevor er ein paar Kilometer flussabwärts in die Sélune mündet. Nach der Übernachtung im Hotel „Le Lion d’Or“ steht uns auf unserer Tour Richtung Meer nun endgültig ein kompletter Regentag bevor. Da ist es auch leider nichts mit dem frühen Blick auf den Mont Saint-Michel. Dessen berühmte Silhouette taucht erst aus dem Dunst auf, als wir schon lange an der Mündung der hier ganz von den Gezeiten abhängigen Sélune und an der Baie du Mont Saint-Michel entlang gefahren sind. Jetzt nur noch ein kurzer Blick hinüber zum Weltkulturerbe, dann aber schnell ins Hotel „Vert“, unter die Dusche und zum Abschluss unserer 450-Kilometer-Tour, die durch die Bahnfahrten für uns etwas kürzer ausfiel, ins angeschlossene Restaurant.

i Unterwegs ist die Markierung des Raweges eigentlich nicht zu übersehen. Markus Müller

Am nächsten Morgen müssen wir ja eigentlich im nahe gelegenen Pontorson die Rückreise antreten. Da aber die Wetteraussichten immer besser werden, entscheiden wir kurz entschlossen, noch ein paar Tage in der Normandie zu bleiben. Zu unserem Glück: Dadurch findet unsere „La Véloscénie Paris – Le-Mont-Saint-Michel“ noch einen würdigen, teils sogar dramatischen Abschluss, der mit der ausführlichen Besichtigung des noch mystisch im Morgennebel liegenden weltberühmten Klosterberges beginnt. Allerdings: Hier ist man auch schon am frühen Morgen beileibe nicht allein unterwegs. Am ruhigsten ist es noch während der heiligen Messe in der Abteikirche.

i Immer wieder gibt es nicht nur blauen Himmel zu sehen, sondern auch Hinweise, welche Strecke man schon zurückgelegt und noch vor sich hat. Markus Müller

Am Nachmittag ragt der Klosterberg dann in all seiner Pracht inmitten der Bucht auf und die goldene Statue des Erzengels Michael glänzt in der Sonne. Wir aber stellen die Räder innerhalb der Mauern ab, ziehen die Strümpfe aus und begeben uns mit einer großen Gruppe Kinder und Erwachsener auf Wattwanderung. Mit Wattführer Sébastien Rigault haben wir dafür einen wahren Experten erwischt, der uns zum großen Gaudi aller durch tiefe Priele führt, in denen man meint, dass einem das strömende Wasser die Beine wegreißt. Und zum Schluss führt er noch einen absolut interessanten Effekt vor: Indem seine Wattwanderer mit den Füßen all ihre Energie in den Schlick pumpen, bewegt sich der Wattboden plötzlich wie ein Trampolin. Phänomenal!

i 435 Kilometer hätten wir eigentlich auf dem Rad hinter uns zu bringen. Doch am Ende werden ein paar weniger sein, weil wir aus Zeitgründen zwei Mal die Bahn nutzen. Markus Müller

Unser Fazit der Véloscénie: Die E-Bike-Tour von Paris zum Mont Saint-Michel schreit förmlich nach einer Wiederholung, dann aber am besten etwas früher im Jahr. Und man muss sich eigentlich nicht nur für Paris und den Mont-Saint-Michel, sondern auch für Orte wie Versailles, Chartes oder Alençon einfach mehr Zeit nehmen und am besten jeweils zwei Übernachtungen einplanen. Oder man absolviert die Tour gleich in mehreren Etappen, was auch von Veranstaltern wie France à Vélo angeboten wird, dessen Chefin Christiane Trégouet, geborene Michel, übrigens früher in Neuwied lebte.

Wissenswertes für Reisende

An- und Rückreise: Mit dem ICE-Sprinter gelangt man morgens von Frankfurt-Hauptbahnhof in 3:42 Stunden nach Paris-Est. Von Pontorson-Mont-Saint-Michel geht es in neun bis zehn Stunden über Rennes nach Paris-Montparnasse, mit der Metro nach Paris-Est und zurück nach Frankfurt.

Beste Reisezeit: Frühjahr bis Herbst.

(E-)Bike-Miete: ist in Paris zum Beispiel bei www.paulette.bikemöglich. Die Rückgabe erfolgt in einem Hotel nahe des Bahnhofs von Pontorson. Es sind auch Teilstrecken buchbar.

Führer: Neu erschienen ist der praktische Bikeline-Radreiseführer „La Véloscénie. Von Paris zum Mont Saint-Michel“. Für die weitgehend in der Normandie verlaufenden Etappen ist der aktuelle Reiseführer „Normandie“ von Ralf Nestmeyer aus dem Michael Müller Verlag hilfreich.

Unser Autor ist gereist mit Bahn und E-Bike und wurde unterstützt von der Organisation La Véloscénie, der Stadt Paris und den Départements Hauts-de-Seine, Yvelines, Eure-et-Loir, Orne und Manche.

Weitere Auskünfte:www.veloscenie.com