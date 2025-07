Wer in Zeiten des Klimawandels nach einer echten Sommerfrische sucht, sollte die dänische Nordseeküste auf dem Schirm haben. Hochaufragende Dünen und Ferienhauskomfort bieten den perfekten Rahmen für unvergessliche Familienurlaube an der See.

Der schmale Pfad durch die welligen Dünen führt vorbei an einem alten Ausguck und saftig-grünen Kartoffelrosenbüschen. An der Spitze der bis zu 16 Meter hoch aufragenden Sandformation, die sich schützend gegen Wind und Wellen vor das flache Hinterland gelegt hat, wartet ein Ausblick, der für die kurzen Mühen mehr als entschädigt: Gegen Westen lassen der weiße Sandstrand und das glitzernde Meer Fotografenherzen höherschlagen, gegen Osten verraten die wie bunte Sprengsel in der Heidelandschaft verteilten Häuser und Bungalows den Standort des Urlaubers: Willkommen in Westjütland!

i Ferienhäuser, die sich in der Regel in Privatbesitz befinden, zählen zu den typischen Unterkünften bei einem Urlaub an der dänischen Nordseeküste Martin Boldt

Die Urlaubsdestination an der Nordseeküste Dänemarks rund um den Ringköbing-Fjord versteht sich als Gegenentwurf zum Pauschalurlaub der Mittelmeerregionen. Wer hier anreist, der sucht „Hygge“ statt All-inclusive. Was die Dänen genau unter diesem speziellen Lebensgefühl verstehen, ist nicht immer gleich, auf die Zutaten Gemütlichkeit, Geborgenheit und Zufriedenheit können sich aber alle einigen.

Das überzeugt auch immer mehr Deutsche. 10,6 Millionen Übernachtungen zählte die Region Vesterhavet im Jahr 2024, 76 Prozent kamen vom südlichen Nachbarn. „Wir haben die Erfahrungen gemacht, das Sicherheit und Geborgenheit besonders wichtig für unsere Gäste sind“, sagt Ditte Falk Lange von Destination Vesterhavet. Und sie hat noch mehr Gründe bei der Hand, warum der Ferienhausurlaub für Familien attraktiv ist: Ferienhäuser bieten mehr Freiraum und Individualität als Hotels und dank der zahlreichen Supermärkte wird der „Self Catering Holiday“ zu einer erschwinglichen Angelegenheit. „Außerdem zählen dänische Ferienhäuser mittlerweile zu den modernsten und einladendsten in ganz Europa“, schiebt sie stolz nach.

i Der feine weiße Sand an den Stränden des Ringköbing Fjords lässt keine Wünsche offen. Martin Boldt

Agenturen wie Feriepartner unterstützt Privatpersonen bei der Vermietung ihrer Häuser – ein Grund warum sich die Unterkünfte authentisch und nicht von der Stange anfühlen. Parks, die am Reißbrett entworfen wurden, sind die Ausnahme. Im 200 Einwohner zählenden Söndervig etwa können sich Gäste in das alte Signalhaus des Ortes einmieten. Das 1912 erbaute und frisch renovierte Schmuckstück war einst der Treffpunkt für die Strandläufer, an dem diese ihre Laternen für ihre nächtlichen Touren erhielten.

Mit dem Rad vorbei an Strandhafer und Leuchttürmen

Wer genug ausgespannt hat, der darf gern auch aktiv werden. Die E-Bikes für den Tagesausflug liefert der Platzhirsch Hvidesandebike direkt vor die Tür (und holt sie auf Wunsch auch dort wieder ab). Mit den motorisierten Rädern geht es vorbei an Ginster, Strandhafer und niedrigen Kiefern, immer der Route 1 folgend, für 15 Kilometer über die Nehrung Holmsland Klit in Richtung der Kleinstadt Hvide Sande. Eine Pause bietet sich auf halber Strecke am Leuchtturm Lyngvig Fyr an.

i Seit mehr als 120 Jahren eine Lebensversicherung für Schiffer an der Westküste Jütlands: Der Leuchtturm Lyngvig Fyr. Martin Boldt

Hier begrüßt Nils Ove Krack, der 40 Jahre lang in Hamburg gelebt hat, die Besucher. Wer mit ihm zusammen die 228 Stufen bis an die Spitze des ikonischen Leuchtfeuers erklimmt, wird nicht nur mit einem einmaligen Weitblick über den Fjord und die Nordsee belohnt, sondern der erfährt auch mehr über den traurigen Anlass seines Baus: 1903 verunglückte der Dampfer Avona in den Untiefen vor der Küste, 24 Seeleute verloren ihr Leben. Kein Einzelfall: Aufgrund eines Riffs, dass dem Festland teilweise bis zu 40 Kilometer vorgelagert ist, zählt die Region um das Westkap von Dänemark zu einer der gefährlichsten Küstengegenden der Welt. Doch damit sollte in der Folge ein für alle Mal Schluss sein: Bereits 1906 wurden die Arbeiten an Lyngvig Fyr abgeschlossen und die Unglücke nahmen deutlich ab.

i Die mächtigen Schleusen im Hafen von Hvide Sande regulieren den Ein- und Ausfluss von und in den Binnenbereich des Ringköbing Fjords. Ihnen ist es zu verdanken, dass der Fjord auch heute noch schiffbar ist. Martin Boldt

Den weißen Koloss im Rücken und der Route weiter folgend ist kurze Zeit später der Hafen von Hvide Sande erreicht. Dessen Schleusenanlagen sind ein Meisterwerk der Ingenieurkunst und werden in Dänemark nicht selten in einem Atemzug mit den Brückenbauwerken über den Großen Belt genannt. Warum und wozu sie überhaupt existieren, erklärt Line Holmthomsen von den Ringköbing Fjord Museer. Dort, wo heute Dänemarks jüngste Stadt liegt, war vor 100 Jahren kaum mehr als der namensgebende weiße Sand. Schleuse und Siedlung verdanken ihre Existenz einzig und alleine dem Umstand, dass der schiffbare Zugang zum Fjord und der Hafenstadt Ringköbing über die Jahrhunderte immer weiter nach Süden gewandert war und Anfang des 20. Jahrhunderts endgültig zu versanden drohte.

i Line Holmthomsen arbeitet für die Ringkobing Museen und führt Touristen unter anderem durch das Innere der mächtigen Schleusenanlage in Hvide Sande. Martin Boldt

Ein 1909 erbauter Kanal erwies sich für die Fauna des Fjords jedoch schnell als eine ökologische Katastrophe, da zu viel Salzwasser einströmte. Eine Schleuse musste her, um den Naturgewalten Herr zu werden. Die Arbeiten begannen 1928, am 3. August 1931 wurde das Bauwerk eingeweiht. Während die 14 hölzernen Schleusentore von einst inzwischen durch Metalklappen ersetzt wurden, ist der Maschinenpark im Bauch des Schleusenbauwerkes auch heute noch weitestgehen im Originalzustand erhalten und kann mehrmals in der Woche in Begleitung von Holmthomsen besichtigt werden.

i Besonders beliebt ist Hvide Sande auch bei Sportanglern, die im Hafen nahe der Schleuse nach Heringen, Hornfischen und Steinbutt fischen. Martin Boldt

2400 Einwohner zählt Hvide Sande heute – inklusive vieler junger Menschen aus der Hauptstadtregion, was „auch schon mal zum Kampf der Generationen“ führen kann, wie Holmthomsen mit einem Augenzwinkern berichtet. Es gibt Eisdielen, Einkaufsmöglichkeiten und eine kleine Brauerei (Hvide Sande Bryghus), die ein herrlich süffiges Bier herstellt. Einen guten Ruf genießt die Kleinstadt auch bei Sportanglern. Bei schönem Wetter sieht man sie mit ihren Klappstühlen und Eimern unterhalb der Schleuse aufgereiht, bei ihren Versuchen Hornfische, Aale oder Schollen aus dem Wasser zu ziehen. Richtig voll wird es im April, wenn der jährliche Heringsstrom durch die dann geöffneten Schleusen in den Fjord zieht. Angesichts der Beliebtheit hat die Kommune für entsprechende Infrastruktur im Hafen gesorgt: Im modernen Sportfischereizentrum kann der Fang nach Erwerb einer Tageslizenz gesäubert und auf Eis gelegt werden. Auch das Räuchern in speziellen Kabinen ist möglich. „Manchmal“ berichtet Holmthomsen, „kann ich mit meinen Gästen sogar Seehunde entdecken, die sich auf den Felsen im Molenbereich sonnen“.

Das Gold der Meere

Wer Fische lieber nur anschauen statt fangen möchte, besucht mit der Familie das Aquarium von Hvide Sande („Jyllandsakvariet“). In der einstigen Hafenhalle dienen den Meeresbewohnern ausrangierte Fischkutter als neues Zuhause. Wer den ausgestellten Katzenhaien, Steinbutten oder Rochen besonders nahekommen möchte, erhält die Gelegenheit dazu – etwas Mut vorausgesetzt – an mehreren Streichelbecken.

Ein weiterer Schwerpunkt des Museums ist dem Bernstein gewidmet, der auch heute noch regelmäßig an den Küsten Jütlands gefunden werden kann. Was es für so einen Fund im eigenen Urlaub braucht, weiß Anders Jensen, der mehrmals in der Woche sogenannte Bernsteinsafaris anbietet. „Möwen am Strand sind ein guter Hinweis“. Angezogen werden sie von angespülten Geflechten aus Schlick, Algen und Muscheln, die der hagere Däne schlicht als „Bernsteinzeug“ betitelt. Neben den Leckereien für die Vögel ebenfalls oft in diesen Knäulen enthalten: Bernsteine. Um diese zu identifizieren, braucht es allerdings ein geschultes Auge, denn die einstigen Harztropfen haben keineswegs ein einheitliches Aussehen, unterscheiden sich in Glanz und Farbton, erklärt der Guide beim Ausflug an die nördliche Seite der Hvide Sander Mole. Wer wie er einen Eimer Wasser mit Salzlösung zum Strand mitführt, kann seine Funde allerdings einer Probe unterziehen: Ist es tatsächlich ein Bernstein, schwimmt der Fund an der Oberfläche, ist es ein Stein, landet er schnurstracks auf dem Boden des Eimers. Profis wie Jensen haben darüber hinaus auch immer einen Blick auf das Wetter: Mehrere Tage stürmischer Wind aus der richtigen Richtung erhöhen die Chancen ganz enorm, verrät er.

Genuss auf Dänisch

Wer nach einem ereignisreichen Tag Hunger verspürt, und Lust auf einen Tapasabend mit regionalen Produkten hat, hat mehre Optionen: In Nörre Nebel gibt es die „Toftegaard Ökologi Farm“ von Ditte und Robert, die in ihrem Shop alles anbieten, was ihnen ihre Schafe, Rinder und mehreren Hundert überaus neugierige Freilandhühner bereitstellen. Erst vor drei Jahren hat sich die junge Familie auf das Abenteuer Biohof eingelassen. „Wir haben damit ein gewisses Alleinstellungsmerkmal“, betont Robert mit Blick über die Äcker, gegenüber des Haupthauses. Auch der Gemüseanbau, bei dem die Unkrautbekämpfung ausschließlich per Hand erfolgt, komme bei den deutschen Kunden gut an, ergänzt Ditte.

i Auf der „Toftegaard Ökologi Farm“ von Ditte und Robert wird verkauft, was bei einem dänischen Tapasabend nicht fehlen darf. Martin Boldt

Eine zweite lohnenswerte Adresse für den Einkauf ist der Hofladen „Vestkystens Gardbutik“ in Kryle, etwas nördlich von Söndervig. Auch hier wird versucht, die landwirtschaftlichen Traditionen hochzuhalten. Besonders stolz ist Inhaberin Dorthe Fjord Tarbensen daher auf den hauseigenen Biokäse, den „Gammel Knas“ (Alter Käse), der an der salzigen Meerluft gelagert wird.

i Den besten Käse aus heimischer Produktion gibt es im Hofladen von Dorthe Fjord Tarbensen. Martin Boldt

Und auch Weinliebhaber kommen bei einem Trip an die dänische Nordseeküste auf ihre Kosten. Sowohl beim „Dine & Wine“ in Vejers als auch im frisch eröffneten „Wine & Delights“ in Södervig werden feine Tropfen aus der ganzen Welt – und auf Wunsch auch aus der heimischen Region zum Essen serviert. Insbesondere das letztgenannte Sortiment wächst rasant: War das Weingut Skærsøgaard Vin bei Kolding in Südost-Jütland um die Jahrtausendwende noch das einzige, das kommerziell nach EU-Richtlinien produzierte, zählt Europas jüngstes und nördlichste Weinanbaugebiet inzwischen mehr als 90 Produzenten. Darauf ein kräftiges „Skol“ beim nächsten Sonnenuntergang in den Dünen Vesterhavets.

Wissenswertes für Reisende

Zielgruppe: Die dänische Nordseeküste ist geeignet für Familien, die Selbstversorgung mögen und Ruhe suchende, weniger jedoch für Reisende, die Action und Partyspaß suchen oder Familien, die All-inclusive-Urlaub mit Programm bevorzugen.

Beste Reisezeit: Im Juli und August ist die Ostsee auch für Kinder zum Baden geeignet, in der Nebensaison warten dagegen attraktive Rabatte bei den Ferienhausanbietern.

Anreise: Aufgrund fehlender Bahnverbindung empfiehlt sich die Anreise an den Ringköbing-Fjord mit dem eigenen Auto oder Caravan. Ab der deutschen Grenze sind es nach Hvide Sande noch etwa 2,5 Stunden Fahrt.

Unterkunft: Hotels an der Nordseeküste Jütlands sind die Ausnahme, der Urlaub findet im Ferienhaus statt. Die größten Anbieter sind unter anderem Feriepartner und Esmark.

Unser Autor ist gereist mit der Deutschen Bahn und hat übernachtet in einem Ferienhaus in Söndervig, bereitgestellt von Feriepartner Danmark. Diese Reise wurde unterstützt von Visit Dänemark und Destination Vesterhavet.

i Auch heute noch erinnern zahlreiche verlassene Bunkeranlagen entlang der Küste an den Zeiten Weltkrieg, als die Region Teil des deutschen Nordatlantikwalls war. Martin Boldt

Ausflugtipps:

- Das Sandskulpturenfestival in Södervig das noch bis zum 5. November läuft, ist ein Hingucker. 33 Bildhauer aus aller Welt haben die längste Skulpturenwand der Welt geschaffen, 200 Meter lang und bis zu 7 Meter hoch. Das Thema in diesem Jahr: Grönland.

- Wer mehr über die deutsche Besatzung Dänemarks im Zweiten Weltkrieg erfahren will, kommt nicht an einem Besuch in der interaktiv erlebbaren Bunkeranlage „Tirpitz“ vorbei, die sich östlich von Blavand befindet.