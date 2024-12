Lanzarote Lebenslust auf der Insel der Vulkane 20.12.2024, 18:00 Uhr

i Abendstimmung am Strand von Papagayo am südlichen Zipfel der Insel Lanzarote. Turismo Lanzarote

Neben schönen Stränden und mildem Klima hat Lanzarote kulturelle Vielfalt und pittoreske Landschaften zu bieten. Spitzenweine gedeihen in warmer Lavaasche und können in rustikalen oder modernen Bodegas verkostet werden.

So weit das Auge reicht, ist die Bodega Rubicon umgeben von Weinfeldern. Auf der Kanareninsel Lanzarote aber stehen die Reben nicht in langen Reihen, sie werden einzeln in bis zu drei Metern tiefen Mulden in der schwarzen Vulkanasche gepflanzt. Ungezählte solcher Trichter, genannt hoyos, meist noch mit einem halbrunden Steinmäuerchen gegen die ewigen Passatwinde geschützt, geben dem bekanntesten Weinanbaugebiet der Insel sein charakteristisches ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen