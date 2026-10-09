Irland Körper und Seele streicheln lassen Thomas Brost 09.10.2026, 18:00 Uhr

i Ein buddhistisches Kloster gleich an der Westküste Irlands: Tiefenentspannt fährt man von der Beara-Halbinsel wieder weg. Thomas Brost

Es ist ziemlich unentdecktes Land, was sich westlich von Irlands zweitgrößter Stadt Cork erstreckt. Wer dort landet, trifft auf ein buddhistisches Kloster, auf Waldbaden im Urwald oder auf Heißbaden in der Tonne.

Iren sind große Geschichtenerzähler. Sie schmücken ihre Storys mit Beiwerk aus, von dem man nur ahnen kann, ob sie wahr sind - oder Ausgeburten ihrer Fantasie. Wer eine Reise durch den Südwesten Irlands macht, wird sie treffen, die Storyteller. Egal ob in Cork, in Killarney oder Dingle – sie sind da, diese Geschichten.







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