Klein, charmant, grenzenlos – das Saarland überrascht

Mehr als ein Geheimtipp: Das Saarland ist ein kleines, vielseitiges Reiseziel im Südwesten Deutschlands, das durch seine Natur, Kulinarik, Industriekultur sowie Grenzlage zu Frankreich und Luxemburg punktet. Eine Entdeckungsreise mit Überraschungen.
Lesezeit 4 Minuten
Die erste verbirgt sich hinter dem mächtigen Holztor einer historischen Bauernscheune in Mosberg-Richweiler. Dort steht eine Apollo-13-Raumkapsel, eigens zum Filmstart des gleichnamigen Hollywood-Blockbusters mit Tom Hanks gebaut. Kinder und Erwachsene können im Cockpit der Kapsel Platz nehmen und die Reise zum Mond einmalig nachempfinden .