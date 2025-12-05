Saarland Klein, charmant, grenzenlos – das Saarland überrascht Andreas Nitsch 05.12.2025, 18:00 Uhr

i Die Saarschleife bei Orscholz, nicht weit von Mettlach entfernt, ist die Touristenattraktion Nummer eins im Saarland. Wer den 42 Meter hohen Turm des Baumwipfelpfades erklimmt, kann diese atemberaubende Aussicht genießen. Andreas Nitsch

Mehr als ein Geheimtipp: Das Saarland ist ein kleines, vielseitiges Reiseziel im Südwesten Deutschlands, das durch seine Natur, Kulinarik, Industriekultur sowie Grenzlage zu Frankreich und Luxemburg punktet. Eine Entdeckungsreise mit Überraschungen.

Die erste verbirgt sich hinter dem mächtigen Holztor einer historischen Bauernscheune in Mosberg-Richweiler. Dort steht eine Apollo-13-Raumkapsel, eigens zum Filmstart des gleichnamigen Hollywood-Blockbusters mit Tom Hanks gebaut. Kinder und Erwachsene können im Cockpit der Kapsel Platz nehmen und die Reise zum Mond einmalig nachempfinden .







