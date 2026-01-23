Neustart nach dem Tropensturm Jamaika entfacht wieder seinen karibischen Zauber Dirk Eberz 23.01.2026, 18:00 Uhr

i Bei Ocho Rios stürzen sich die Dunn's River Falls mitten durch den Dschungel ins Karibische Meer. Das Wasser hat dabei natürliche Treppen ins Gestein gefräst, über die sich Touristen nach oben hangeln. Erfrischung garantiert. Dirk Eberz

Ende Oktober fegte Hurrikan „Melissa“ mit voller Wucht über Jamaika hinweg. Doch die karibische Leichtigkeit ist längst wieder auf die Insel zurückgekehrt. Im Nordwesten sind Urlauber wieder willkommen. Wir haben uns rund um Montego Bay umgeschaut.

Der Deckenventilator in der Veranda verwirbelt tropisch-schwüle Luft. Vom offenen Grill steigt der würzige Geruch von Schwertfisch und Schweinesteaks in die Nase. Den US-Touristen an der Bar perlt der Schweiß von der roten Stirn. Die karibische Sonne brennt schon am Morgen erbarmungslos auf den Seven-Mile-Strand bei Negril herab.







Artikel teilen

Artikel teilen